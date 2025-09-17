SCIOPERI

Sciopero autobus a Bologna lunedì 22 settembre 2025 dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio: la città si prepara a una giornata di forti disagi per chi utilizza i mezzi pubblici.

Lo sciopero autobus è indetto per 24 ore dai sindacati USB, SGB, CUB e ADL Varese e coinvolge l’intera rete Tper nei bacini di Bologna e Ferrara, con importanti riduzioni di servizio.

Di seguito tutte le informazioni aggiornate su orari, linee e corse garantite.

Sciopero autobus Tper Bologna e Ferrara: orari e mezzi garantiti

Lo sciopero autobus Tper di lunedì 22 settembre durerà 24 ore, ma con fasce garantite per i pendolari.

Gli orari di fermo sono:

dalle 8.30 alle 16.30 : sciopero autobus con sospensione di bus e filobus

: sciopero autobus con sospensione di bus e filobus dalle 19.30 a fine servizio: nuovo blocco del trasporto pubblico

Le corse regolari sono previste fino alle 8.15 del mattino e tra le 16.30 e le 19.15, consentendo spostamenti scolastici e lavorativi.

Sciopero autobus Bologna: corse bus e fasce garantite

A Bologna il sciopero autobus riguarda mezzi urbani, suburbani ed extraurbani.

Saranno garantite solo le corse:

in partenza dai capolinea centrali verso le periferie e viceversa fino alle 8.15 del mattino

fino alle e quelle in partenza fino alle 19.15 della sera.

Il call center Tper 051-290290 resterà attivo per fornire informazioni durante lo sciopero autobus.

Sciopero autobus Imola: orario delle corse

Anche Imola sarà coinvolta dal sciopero autobus. Le linee urbane garantiranno solo le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria o dall’autostazione fino alle 8.20 e fino alle 19.20. Dopo questi orari il servizio potrà essere sospeso fino al termine dello sciopero.

Sciopero autobus Ferrara: orari e linee interessate

A Ferrara lo sciopero autobus Tper interesserà mezzi urbani, extraurbani e il servizio Taxibus.

Le corse garantite saranno esclusivamente quelle:

con partenza dai capolinea periferici, centrali e intermedi fino alle 8.15 del mattino

fino alle e fino alle 19.15 della sera.

Fuori da queste fasce il trasporto pubblico potrà fermarsi fino alla conclusione dello sciopero.

Sciopero Marconi Express: possibili stop totali

Lo sciopero autobus comprende anche il personale del Marconi Express, la monorotaia che collega Bologna Centrale all’aeroporto Marconi.

Il servizio potrebbe non essere garantito per l’intera giornata del 22 settembre, creando difficoltà a chi deve raggiungere l’aeroporto.

Consigli per muoversi durante lo sciopero autobus

Chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico deve organizzarsi per tempo. È consigliabile:

anticipare gli spostamenti sfruttando le corse garantite fino alle 8.15 (Bologna e Ferrara) e fino alle 8.20 (Imola)

sfruttando le corse garantite fino alle 8.15 (Bologna e Ferrara) e fino alle 8.20 (Imola) ricorrere a soluzioni alternative come bici, monopattino o car sharing

come bici, monopattino o car sharing consultare www.tper.it o chiamare il call center 051-290290 per aggiornamenti durante lo sciopero autobus.

