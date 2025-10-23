SCIOPERI

Sciopero autobus Arriva Udine il 24 ottobre 2025: stop di 4 ore con servizi non garantiti dalle 17.20 alle 21.20.

L’Associazione Sindacale Indipendente Arriva Udine (ASI–AU), organizzazione non riconosciuta e con cui l’azienda non ha interlocuzioni, ha proclamato uno sciopero di 4 ore che interesserà il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano dell’azienda Arriva Udine SpA.

Sciopero autobus Arriva Udine di 4 ore

L’azienda informa che l’Associazione Sindacale Indipendente Arriva Udine (ASI–AU) ha proclamato uno sciopero autobus di 4 ore per il giorno 24 ottobre 2025. L’agitazione coinvolgerà i servizi di trasporto pubblico locale, sia urbani sia extraurbani, gestiti da Arriva Udine SpA.

Tenuto conto che, in mancanza di formali deleghe sindacali, non è possibile prevedere il numero degli eventuali aderenti, e che gli argomenti su cui si fonda l’azione di sciopero sono attualmente oggetto di trattativa con le organizzazioni sindacali riconosciute a livello nazionale e presenti in azienda, si comunica che i servizi non sono garantiti dalle 17.20 alle 21.20.

Durante lo sciopero autobus Arriva Udine del 24 ottobre 2025, dalle ore 17.20 alle ore 21.20 i servizi non saranno garantiti. Nelle restanti ore della giornata, il servizio di trasporto dovrebbe svolgersi regolarmente.

Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale di Arriva Udine.

Continua a leggere: Sciopero aerei il 29 ottobre 2025