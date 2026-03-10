SCIOPERI

Lo sciopero autobus in Sicilia è previsto per lunedì 16 marzo 2026. La protesta durerà 24 ore ed è stata proclamata dal sindacato FAISA-CISAL. Coinvolge il personale del trasporto pubblico locale in diverse città dell’isola.

Lo sciopero interesserà soprattutto i mezzi nelle città di Palermo, Catania ed Enna. Durante la giornata potrebbero verificarsi cancellazioni di corse e variazioni degli orari.

La protesta riguarda il personale delle aziende:

Autoservizi Russo ,

, Segesta Autolinee ,

, Interbus ,

, Etna Trasporti.

Lo sciopero potrebbe causare disagi per pendolari, studenti e turisti che utilizzano i mezzi per spostarsi tra città e province.

Sciopero autobus 16 marzo: orari mezzi garantiti

Durante lo sciopero autobus del 16 marzo saranno comunque garantite alcune fasce di servizio.

Le aziende coinvolte – Autoservizi Russo, Segesta Autolinee, Interbus ed Etna Trasporti – hanno comunicato due fasce orarie di garanzia:

06:00 – 08:59

13:30 – 16:29

Saranno garantite le partenze delle 06:00 e delle 13:30. Anche le corse all’interno di queste fasce dovrebbero essere effettuate regolarmente.

Non sono invece garantite le partenze delle 09:00 e delle 16:30. Nelle altre ore della giornata alcune corse potrebbero essere cancellate o modificate.

Sciopero autobus Sicilia: Palermo, Catania ed Enna

Lo sciopero autobus riguarda diverse aree della Sicilia. Le principali città coinvolte sono:

Palermo, con servizi gestiti da Autoservizi Russo e Segesta Autolinee

Catania, con le linee operate da Etna Trasporti

Enna, dove opera Interbus

In queste zone potrebbero verificarsi riduzioni delle corse e modifiche agli orari degli autobus.

Sciopero autobus: possibili disagi per pendolari e studenti

Lo sciopero autobus del 16 marzo potrebbe provocare ritardi e cancellazioni. I problemi potrebbero essere maggiori nelle ore centrali della giornata e la sera.

Pendolari e studenti sono invitati a programmare gli spostamenti nelle fasce garantite. È utile anche controllare eventuali aggiornamenti sui siti delle aziende Autoservizi Russo, Segesta Autolinee, Interbus ed Etna Trasporti.

Controllare gli orari prima di partire può evitare problemi. Durante lo sciopero alcune corse potrebbero non essere effettuate.

Cosa sapere prima di partire

Per ridurre i disagi durante lo sciopero autobus è consigliabile:

verificare gli avvisi ufficiali delle compagnie

delle compagnie viaggiare nelle fasce garantite

prevedere possibili ritardi o modifiche agli orari

Lo sciopero del trasporto pubblico locale può avere effetti diretti sulla mobilità quotidiana. Soprattutto nelle città e nei collegamenti tra province.

La giornata di lunedì 16 marzo 2026 potrebbe quindi essere segnata da disagi nei trasporti pubblici in diverse zone della Sicilia.

