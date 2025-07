SCIOPERI

Si ferma la consegna della spesa per chiedere diritti, sicurezza e retribuzioni adeguate

Lo sciopero degli autisti Esselunga è confermato per giovedì 24 luglio in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. A proclamarlo è la Filt Cgil nazionale, che denuncia il fallimento della trattativa con le aziende di logistica incaricate della consegna a domicilio della spesa per conto di Esselunga. È previsto anche un presidio davanti alla sede della committente a Limito di Pioltello (Milano).

Sciopero autisti Esselunga

Secondo la Filt Cgil, lo sciopero degli autisti Esselunga nasce da gravi carenze nei diritti contrattuali riconosciuti a chi effettua quotidianamente le consegne.

Il punto più critico è l’indennità per la consegna al piano, oggi ferma a soli 2 euro per servizio, una cifra giudicata irrisoria rispetto alla fatica fisica richiesta.

A essere coinvolti nello sciopero degli autisti sono i lavoratori delle aziende Deliverit, B&V Logistics e CAP Delivery, che operano per conto del gruppo nella logistica dell’ultimo miglio.

Rivendicazioni degli autisti

Oltre all’indennità al piano, la piattaforma sindacale per gli autisti Esselunga include richieste fondamentali:

Parità retributiva tra consegne urbane ed extraurbane

tra consegne urbane ed extraurbane Sicurezza nei carichi , con dotazione di strumenti come saliscendi elettrici

, con dotazione di strumenti come saliscendi elettrici Riconoscimento del premio di risultato

Pagamento corretto dell’indennità di trasferta (13 euro previsti dal CCNL)

(13 euro previsti dal CCNL) Compensazione per il lavoro domenicale e festivo

Contrattazione sindacale nazionale e territoriale

Sciopero autisti Esselunga per il contratto di lavoro

Secondo Filt Cgil la situazione è diventata insostenibile. Il bonus da 2.000 euro non è frutto di confronto sindacale, ma deriva dagli aumenti già previsti dal contratto nazionale. Intanto, le aziende continuano a non versare correttamente le indennità di trasferta. È una violazione palese del contratto.

Con lo sciopero degli autisti Esselunga, i sindacati chiedono una svolta concreta. Le imprese non devono eludere il contratto e riconoscere realmente la professionalità, la fatica e la dignità degli autisti.

