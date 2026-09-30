SCIOPERI

Milano si prepara a una giornata complicata sul fronte della mobilità. Venerdì 9 ottobre è previsto uno sciopero ATM di 24 ore che potrebbe fermare metro, autobus e tram, con possibili disagi in città.

La protesta riguarda il trasporto pubblico locale e potrebbe avere ripercussioni soprattutto nelle ore di punta.

Sciopero ATM, cosa succede ai mezzi il 9 ottobre

A confermare l’agitazione è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Al Cobas e Confial Trasporti e interessa i lavoratori del gruppo ATM. La mobilitazione avrà carattere locale e non coinvolgerà il settore ferroviario.

Durante la giornata sono previsti anche due presidi dei lavoratori: uno davanti al deposito ATM di viale Sarca e l’altro davanti alla sede di via Messina. L’obiettivo delle organizzazioni sindacali è dare visibilità alle ragioni della protesta, mentre per pendolari e studenti resta il nodo dei possibili stop al servizio.

Metro, bus e tram: mezzi garantiti

Sul fronte degli orari, ATM non ha ancora pubblicato una comunicazione definitiva sui propri canali ufficiali. In caso di conferma operativa dello sciopero ATM, il servizio dovrebbe comunque rispettare le tradizionali fasce di garanzia previste per il trasporto pubblico milanese.

Normalmente metro, bus e tram circolano regolarmente dall’inizio del servizio fino alle 9 e poi dalle 15 alle 18. Al di fuori di queste finestre, invece, corse e frequenze potrebbero subire riduzioni o sospensioni in base all’adesione dei lavoratori.

Attenzione sarà rivolta alla metropolitana. Le linee M1, M2, M3, M4 e M5 potrebbero subire chiusure parziali o totali, ma l’effettivo stop dipenderà dal numero di dipendenti che aderiranno all’agitazione. Gli effetti potrebbero essere diversi da linea a linea e cambiare nel corso della giornata.

Trenord regolare: cosa devono sapere i pendolari

Nessun cambiamento, invece, è previsto per i treni Trenord. Lo sciopero riguarda infatti esclusivamente il trasporto pubblico locale ATM e non il comparto ferroviario. I treni regionali e le linee del Passante Ferroviario dovrebbero quindi circolare regolarmente per tutta la giornata.

Chi deve spostarsi a Milano venerdì 9 ottobre farà bene a controllare gli aggiornamenti prima di uscire di casa. ATM potrebbe comunicare nelle ore precedenti eventuali modifiche al servizio, chiusure delle stazioni o variazioni alle fasce garantite. Per evitare attese e cambi di programma, il consiglio è verificare lo stato di metro, bus e tram sui canali ufficiali dell’azienda.

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