SCIOPERI

Fasce di servizio e possibili disagi per metro, autobus e tram in città

Lo sciopero ATM a Milano previsto per venerdì 24 aprile 2026 interesserà in modo diretto l’intero sistema del trasporto pubblico locale, includendo metropolitana, autobus e tram gestiti da ATM.

La giornata sarà caratterizzata da un servizio non uniforme, con fasce di operatività garantita alternate a momenti di possibile interruzione, soprattutto nella parte centrale della giornata a Milano.

Sciopero ATM a Milano: mezzi garantiti e fasce orarie

Durante lo sciopero ATM a Milano, la rete di metropolitana, autobus e tram sarà attiva nelle fasce di garanzia del mattino e del pomeriggio. Nelle ore centrali, invece, il servizio potrà risultare ridotto o sospeso.

Al di fuori di queste finestre, tra la fine della fascia mattutina e la ripresa pomeridiana, la circolazione dei mezzi potrà subire interruzioni o riduzioni.

Sciopero ATM: quando si fermano metro, bus e tram

Per la rete urbana a Milano, lo stop è previsto tra le 8:45 e le 15:00. In questa fascia potranno fermarsi metropolitana, tram e autobus.

Nelle aree gestite da NET, in particolare nel bacino di Monza, le possibili criticità si sposteranno nel pomeriggio, tra le 14:50 e le 18:50. Coinvolta anche la funicolare Como–Brunate, con uno stop tra le 8:30 e le 16:30.

Sciopero ATM: impatto su metropolitana, autobus e tram

Durante le ore non garantite, lo sciopero ATM a Milano potrà tradursi in una riduzione del servizio su tutte le componenti della rete. Le linee della metropolitana potrebbero non rispettare le frequenze abituali, mentre tram e autobus potrebbero subire cancellazioni o variazioni di percorso.

Questo scenario comporta un aumento dei tempi di attesa e un possibile sovraffollamento, soprattutto nelle tratte più utilizzate e negli snodi principali della città.

Sciopero ATM: quadro operativo

Durante lo sciopero ATM a Milano, metro, autobus e tram circoleranno regolarmente solo nelle fasce di garanzia. Il servizio sarà quindi operativo all’inizio della giornata e riprenderà nel pomeriggio, mentre nella fascia centrale sono possibili stop o riduzioni.

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