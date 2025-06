SCIOPERI

Confermato da Atm Milano lo sciopero mezzi venerdì 20 giugno 2025 dalle ore 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio. Ecco gli orari di metro, bus e tram.

Milano si prepara a una giornata di disagi con possibili cancellazioni e ritardi di orari di metro, bus e tram.

Proclamato uno sciopero generale dei trasporti, che coinvolgerà anche le linee di metro, bus e tram gestite da Atm, l’Azienda dei Trasporti Milanesi.

L’agitazione sindacale è stata annunciata dalle sigle CUB, SGB e USB, con una piattaforma di rivendicazioni che va ben oltre il comparto trasporti.

Sciopero Atm di metro, bus e tram: orari garantiti e fasce a rischio

Atm ha comunicato ufficialmente che il servizio delle linee urbane e interurbane non sarà garantito dalle ore 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio.

Sarà quindi possibile viaggiare regolarmente solo nella fascia mattutina fino alle 8:45 e in quella pomeridiana tra le 15:00 e le 18:00, mentre nelle restanti ore della giornata si potranno verificare forti limitazioni o interruzioni. Il rischio di soppressioni interesserà tutte le linee metropolitane, i bus e i tram in circolazione a Milano.

Anche la funicolare Como–Brunate, sempre gestita da ATM, subirà modifiche al servizio. Non sarà garantita dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino a fine giornata.

Orari sciopero mezzi Atm Milano 20 giugno 2025

La proclamazione dello sciopero è confermata anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A Milano le ripercussioni riguarderanno Atm, soprattutto nelle ore di punta serali, quando è previsto il blocco totale del servizio.

I disagi potranno dunque coinvolgere lavoratori, studenti e turisti, in una giornata in cui la mobilità urbana sarà fortemente limitata. È quindi consigliabile, per chi deve muoversi, organizzare gli spostamenti nelle due fasce di garanzia (fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00), oppure ricorrere a mezzi alternativi come car sharing, biciclette o monopattini elettrici.

Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di consultare il sito ufficiale di ATM Milano e i canali social dell’azienda.

Perché si sciopera: le motivazioni dei sindacati

Lo sciopero mezzi Atm del 20 giugno 2025 è indetto con una piattaforma che unisce temi politici, sociali ed economici.

Le sigle CUB, SGB e USB hanno motivato l’agitazione con una presa di posizione contro il genocidio in Palestina e contro la fornitura di armi a Israele, chiedendo al Governo italiano di prendere le distanze dalle politiche di Tel Aviv.

Si esprimono inoltre contro la guerra e l’aumento delle spese militari, accusando l’esecutivo di aver destinato altri 40 miliardi di euro al comparto difesa nel triennio in corso, mentre sanità, scuola, trasporti e welfare peggiorano drasticamente, aggravando disuguaglianze e povertà.

Una parte consistente del comunicato è dedicata alle rivendicazioni sul fronte del lavoro. I sindacati denunciano lo sfruttamento, la precarietà e il contenimento salariale operato anche attraverso rinnovi contrattuali firmati senza reale consultazione dei lavoratori. Si chiede un aumento significativo delle retribuzioni, pensioni minime da almeno mille euro al mese, l’introduzione di un salario minimo di 12 euro all’ora, nonché il ripristino di un meccanismo di adeguamento automatico dei salari al costo della vita.

Il documento sindacale si conclude con una critica netta alle politiche abitative, alla mancanza di piani industriali e di strumenti sociali efficaci, e con la denuncia delle morti sul lavoro e delle norme repressive sul dissenso, tra cui la contestata legge cosiddetta “Sbarra”.

Continua a leggere: Sciopero treni 19 e 20 giugno 2025: orari e treni garantiti Trenitalia e Italo