SCIOPERI

Orari e mezzi garantiti per metropolitana, tram e bus in città

Sciopero Atm Milano 15 gennaio 2026: orari garantiti per metropolitana, tram e bus in città. Giovedì 15 gennaio 2026 la mobilità a Milano potrebbe subire forti rallentamenti a causa di uno sciopero che coinvolge il personale del trasporto pubblico urbano gestito da ATM.

Sciopero Atm a Milano il 15 gennaio 2026

Lo sciopero è stato proclamato dall’organizzazione sindacale AL Cobas ed è di durata aziendale. L’agitazione sindacale interessa i lavoratori Atm e si inserisce in una fase già delicata per i trasporti, dopo le recenti mobilitazioni che hanno coinvolto il settore ferroviario.

Lo sciopero Atm di Milano del 15 gennaio 2026 può avere effetti sull’intera rete del trasporto pubblico urbano, con conseguenze sulla mobilità quotidiana di pendolari, studenti e lavoratori che si spostano in città.

Orari garantiti durante lo sciopero Atm Milano

Durante lo sciopero Atm a Milano, l’azienda ha comunicato le consuete fasce di garanzia, nelle quali il servizio dovrebbe essere regolare.

Gli orari garantiti sono:

dall’inizio del servizio fino alle 8.45

dalle 15.00 alle 18.00

Nelle restanti fasce orarie, cioè dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 fino al termine del servizio, il servizio di metropolitana, tram e bus non è garantito e potrebbero verificarsi ritardi, limitazioni o sospensioni delle corse.

Metropolitane coinvolte dallo sciopero Atm di Milano

Lo sciopero Atm riguarda tutte le linee della metropolitana di Milano. Possibili disagi possono quindi interessare:

la linea M1 rossa

la linea M2 verde

la linea M3 gialla

la linea M4 blu

la linea M5 lilla

La circolazione dei treni dovrebbe risultare regolare esclusivamente durante gli orari garantiti, mentre nelle altre fasce l’intensità del servizio potrà variare in base all’adesione allo sciopero.

Tram e bus durante lo sciopero Atm a Milano

Anche i mezzi di superficie rientrano nello sciopero a Milano. Tram e autobus potrebbero subire cancellazioni, deviazioni o riduzioni del servizio, soprattutto nelle ore centrali della giornata e in serata.

Chi utilizza abitualmente tram e bus per spostarsi all’interno della città è invitato a pianificare con attenzione i propri spostamenti, tenendo conto delle fasce orarie di garanzia comunicate da Atm.

Le motivazioni dello sciopero

Alla base dello sciopero Atm ci sono diverse rivendicazioni sindacali. Tra i temi principali figurano la protesta contro la liberalizzazione e la privatizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, la richiesta di reinternalizzazione dei servizi affidati in appalto o subappalto e la contrarietà al progetto “Milano Next”, che prevede una riorganizzazione della gestione del trasporto pubblico nell’area metropolitana.

Come organizzarsi durante lo sciopero

In vista dello sciopero Atm a Milano del 15 gennaio 2026, è consigliabile informarsi prima di mettersi in viaggio e, se possibile, concentrare gli spostamenti negli orari garantiti. Nelle altre fasce orarie la regolarità del servizio non è assicurata e i disagi potrebbero essere diffusi su tutta la rete cittadina.

