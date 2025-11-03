SCIOPERI

Sciopero Atm Milano il 7 novembre 2025 dalle ore 8:45 alle ore 15:00 e dopo le ore 18.00 fino al termine delle corse.

Lo sciopero Atm Milano del 7 novembre 2025, proclamato dal sindacato AL Cobas, potrebbe causare gravi disagi ai cittadini e ai pendolari.

Lo stop dei mezzi a Milano interesserà l’intero servizio di trasporto pubblico locale del Gruppo ATM, con interruzioni su bus, tram e linee metropolitane.

ATM ha comunicato che il servizio non sarà garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine delle corse. Saranno invece regolari le prime fasce del mattino e la fascia protetta pomeridiana tra le 15 e le 18.

Sciopero Atm Milano: orari e fasce garantite del 7 novembre

Lo sciopero Atm a Milano di venerdì 7 novembre 2025 è stato ufficialmente proclamato dal sindacato AL Cobas e potrebbe avere importanti conseguenze sul servizio di bus, tram e metropolitane.

Secondo quanto comunicato da ATM, il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine delle corse, con possibili ritardi e cancellazioni su tutte le linee urbane e interurbane.

Le prime corse del mattino e la fascia tra le 15 e le 18 resteranno regolarmente coperte, garantendo almeno in parte la mobilità per studenti e lavoratori.

Tuttavia, l’azienda invita i passeggeri a consultare gli aggiornamenti in tempo reale sul sito, poiché la partecipazione allo stop potrebbe variare a seconda dei depositi e delle linee.

Sciopero Atm Milano: durata e modalità

Il sciopero Atm a Milano del 7 novembre 2025 durerà 24 ore e coinvolgerà il personale del Gruppo ATM di Milano, con modalità differenti in base ai turni di lavoro.

Per informazioni aggiornate su linee e fasce garantite è possibile consultare il sito ufficiale di ATM Milano o i canali social dell’azienda.

Sciopero Atm Milano: le motivazioni del sindacato AL Cobas

Il sciopero mezzi a Milano è stato indetto da AL Cobas contro la liberalizzazione, privatizzazione e finanziarizzazione dei servizi pubblici gestiti dal Gruppo ATM.

Il sindacato chiede la reinternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, compresi quelli ceduti in appalto o subappalto, anche nell’hinterland milanese.

Tra le richieste principali figura la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano, con affidamento diretto in house dei servizi di trasporto e gratuità del TPL nell’intera area metropolitana.

Sicurezza e salute dei lavoratori

Un’altra motivazione dello sciopero Atm a Milano riguarda la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. AL Cobas chiede la riattivazione del distanziamento tra conducenti e passeggeri e la chiusura della porta anteriore per salita e discesa, a garanzia di maggior protezione del personale.

Il sindacato denuncia, inoltre, la precarietà della pulizia e della sanificazione dei mezzi ATM, chiedendo maggiori controlli sugli appalti e più risorse per l’igiene quotidiana.

Sciopero Atm Milano: personale, ferie e aumenti richiesti

Tra i punti centrali dello sciopero a Milano figurano la carenza strutturale di personale, il ricorso eccessivo agli straordinari e l’accumulo di ferie non godute.

AL Cobas chiede la trasformazione dei contratti part-time in full-time per i conducenti che ne fanno richiesta. Un aumento salariale netto di 150 euro per tutti i lavoratori fino al parametro 193, slegato dalla produttività. L’obiettivo è compensare i mancati rinnovi contrattuali e gli aumenti giudicati insufficienti.

Riconoscimenti legali e trattamento equo del personale

Nel comunicato che motiva lo sciopero Atm Milano, AL Cobas richiama anche la sentenza della Suprema Corte n. 13425/2019 e la direttiva europea 2003/88, chiedendo il pagamento legale delle ferie godute o risarcite e il saldo dei periodi arretrati.

Il sindacato denuncia, inoltre, comportamenti discriminatori e intimidatori da parte di alcuni dirigenti verso lavoratori che usufruiscono di permessi parentali o assistono familiari disabili.

Viene chiesto anche il rispetto delle condizioni dei conducenti anziani e la reintroduzione di un vestiario adeguato e di qualità.

