Lo sciopero dei mezzi ATM di lunedì 24 febbraio 2025 a Milano è confermato. Il sindacato USB Lavoro Privato ha proclamato una giornata di protesta che coinvolgerà il trasporto pubblico locale, con possibili per chi usa i mezzi. Possibili disagi per autobus, metro e tram ATM a Milano.

Orari sciopero ATM a Milano del 24 febbraio 2025

Come comunicato da ATM a Milano, a causa dello sciopero, il servizio di autobus, metro e tram non sarà garantito dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino a fine servizio.

Durante questi orari, i mezzi pubblici di Milano potrebbero subire forti ritardi o cancellazioni, mettendo a rischio gli spostamenti di pendolari e viaggiatori.

Motivazioni dello sciopero mezzi ATM a Milano

Il sindacato USB Lavoro Privato ha proclamato lo sciopero mezzi per il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato relativo al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027. I lavoratori chiedono un miglioramento delle condizioni contrattuali e delle tutele sul lavoro.

Quali saranno gli effetti dello sciopero?

Durante lo sciopero ATM, il servizio di trasporto pubblico a Milano potrebbe subire forti rallentamenti. Le linee di autobus, metro e tram potrebbero essere fortemente ridotte o sospese nelle fasce orarie indicate. Si consiglia ai viaggiatori di organizzarsi con mezzi alternativi o di verificare in tempo reale lo stato del servizio tramite i canali ufficiali di ATM Milano. Per rimanere aggiornati sullo sciopero del 24 febbraio 2025, si consiglia di consultare il sito ufficiale.

