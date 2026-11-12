SCIOPERI

Sciopero ATM 13 novembre confermato. Venerdì è una giornata complicata per chi si muove con i mezzi a Milano. Soprattutto nelle ore centrali e dopo il lavoro.

Metropolitana, autobus e tram potrebbero rallentare o fermarsi. Ci saranno ripercussioni sugli spostamenti di pendolari, studenti e lavoratori, anche fuori dal centro cittadino.

Non tutti i mezzi a Milano sono a rischio: ATM ha comunicato le fasce in cui il servizio sarà garantito.

Sciopero ATM 13 novembre: orari garantiti

La protesta è in programma venerdì 13 novembre 2026. Riguarda il personale del Gruppo ATM.

ATMo comunica che i mezzi potrebbero fermarsi dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio.

Chi deve raggiungere ufficio, scuola o università può invece contare sulle fasce di garanzia: dall’inizio del servizio alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00.

Attenzione soprattutto al rientro serale: dopo le 18 non è possibile dare per scontata la disponibilità della propria linea.

Metropolitana M1, M2, M3, M4 e M5: cosa può succedere

Lo sciopero ATM coinvolge potenzialmente l’intera rete milanese, comprese le cinque linee della metropolitana, i tram e gli autobus. Questo non significa che ogni mezzo si fermerà per forza: eventuali sospensioni dipenderanno dall’adesione dei lavoratori, che potrà variare durante la giornata.

Il consiglio è semplice: prima di uscire controllare gli aggiornamenti ATM, senza affidarsi soltanto agli orari abituali. Chi ha appuntamenti importanti dovrebbe valutare un percorso alternativo e prevedere più tempo per gli spostamenti, specie se deve cambiare mezzo.

Perché si sciopera venerdì 13 novembre

A proclamare l’agitazione sono stati AL Cobas e CONFIAL Trasporti. Tra le rivendicazioni figurano il contrasto alle privatizzazioni e alle gare d’appalto dei servizi, maggiore sicurezza per il personale, una migliore gestione di ferie e turni e un aumento salariale di 150 euro netti.

Sciopero ATM 13 novembre: attenzione anche fuori Milano

Possibili disagi interessano anche le linee NET: per gli autobus urbani di Monza gli orari a rischio sono dalle 9:00 alle 11:50 e dalle 14:50 a fine servizio. Sulle linee extraurbane di Trezzo, invece, valgono le fasce 8:45-15:00 e dalle 18:00 fino a fine servizio.

Per evitare sorprese, il riferimento resta il sito ufficiale ATM: la situazione reale delle corse si capirà soprattutto durante la giornata di venerdì.