Sciopero ATM del 12 dicembre: orari dei mezzi garantiti
Possibili disagi su metro, tram e autobus nelle fasce non garantite
Lo sciopero ATM del 12 dicembre potrà creare disagi ai mezzi pubblici di Milano, con possibili sospensioni su metro, tram e autobus durante le fasce non garantite.
L’adesione allo sciopero generale proclamato dalla CGIL potrebbe infatti modificare la normale frequenza del servizio.
Orari e fasce garantite per metro, tram e autobus
ATM informa che durante lo sciopero il servizio non è garantito dalle 8:45 alle 15:00. In questa fascia, le linee della metro, così come i tram e gli autobus, potrebbero subire interruzioni, ritardi o cancellazioni.
Nelle ore precedenti e successive, i mezzi circoleranno invece con maggiore regolarità, pur potendo registrare rallentamenti legati all’adesione del personale allo sciopero.
Funicolare Como–Brunate
Servizio non garantito dalle 19:30 fino al termine del servizio.
Sciopero ATM del 12 dicembre: le motivazioni
La protesta riguarda il Ddl Bilancio, che secondo la CGIL peggiora la condizione economica e sociale di lavoratori e pensionati.
Tra le motivazioni dello sciopero ATM indicate rientrano:
- Richiesta di cambiare il Ddl Bilancio, considerato penalizzante per lavoratori, pensionati, giovani e donne.
- Investimenti maggiori in sanità, scuola, politiche sociali e abitative.
- Una riforma fiscale progressiva, con tassazione più equa, lotta a evasione e grandi ricchezze e indicizzazione dell’IRPEF all’inflazione.
- Risorse adeguate per rinnovare i contratti pubblici e privati.
- Una riforma delle pensioni che superi la legge Fornero e garantisca tutele per giovani e precari.
- Misure per contrastare delocalizzazioni, rilanciare industrie e terziario e creare nuovo lavoro, con particolare attenzione al Mezzogiorno.
- Un piano di assunzioni nella Pubblica Amministrazione, lotta alla precarietà, controllo su appalti e subappalti.
- Investimenti per migliorare salute e sicurezza sul lavoro.
Come prepararsi allo sciopero ATM
Durante lo sciopero ATM del 12 dicembre, i cittadini dovranno prestare attenzione soprattutto agli orari di interruzione del servizio. È consigliabile:
- partire in anticipo;
- verificare aggiornamenti ATM in tempo reale;
- considerare mezzi alternativi durante la fascia 8:45–15:00.
