Lo sciopero ATAC a Roma del 14 novembre 2025 durerà 24 ore e coinvolgerà bus, tram e metropolitana, con forti disagi per i cittadini che usano il trasporto pubblico locale.

Motivi e durata dello sciopero ATAC

L’agitazione del personale ATACa Roma è indetta dai sindacati USB Lavoro Privato e ORSA TPL, come risulta dal calendario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La protesta del personale ATAC, classificata come sciopero di 24 ore, inizierà e terminerà nella stessa giornata di venerdì 14 novembre 2025.

Le ragioni riguardano il settore del trasporto pubblico locale, con richieste sindacali legate a condizioni di lavoro, sicurezza e qualità del servizio.

Servizi coinvolti e disagi previsti

Durante lo sciopero ATAC a Roma, sono possibili sospensioni o ritardi su autobus, tram e linee metropolitane gestite da ATAC S.p.A. L’interruzione potrebbe riguardare l’intera rete urbana, con ripercussioni anche sui collegamenti periferici e sulle coincidenze intermodali.

Le fasce di garanzia non sono ancora pubblicate ufficialmente. In base ai precedenti scioperi ATAC, il servizio potrebbe essere garantito nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio.

Si consiglia comunque di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali di ATAC o Roma Mobilità.

Come prepararsi allo sciopero ATAC

I cittadini che dovranno muoversi a Roma il 14 novembre 2025 dovranno pianificare con attenzione i propri spostamenti, poiché lo sciopero ATAC potrebbe causare ritardi e interruzioni nel trasporto pubblico. È importante controllare gli aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.atac.roma.it, dove saranno pubblicate eventuali modifiche al servizio e le fasce orarie garantite.

Chi ha necessità di spostarsi potrà valutare alternative di mobilità come taxi, car sharing o mezzi sostenibili, tra cui biciclette e monopattini elettrici. Queste soluzioni consentono di ridurre i disagi e gestire meglio gli spostamenti in caso di sospensione delle linee.

Per limitare i problemi durante lo sciopero ATAC è consigliabile evitare appuntamenti nelle ore centrali della giornata, quando il servizio potrebbe risultare più irregolare, e preferire gli spostamenti nelle fasce di garanzia o in orari meno congestionati.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sui portali ATAC, Roma Mobilità e Comune di Roma.

