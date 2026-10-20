SCIOPERI

Quali servizi saranno garantiti

Sciopero AMT Genova mercoledì 21 ottobre 2026. La protesta è stata proclamata da UGL Autoferrotranvieri dopo l’aggressione a due conducenti. Possibili disagi per autobus urbani e provinciali. Ecco gli orari e i servizi garantiti.

Nuovo sciopero AMT a Genova. Mercoledì 21 ottobre 2026 gli autobus potrebbero fermarsi per quattro ore. La protesta è stata proclamata da UGL Autoferrotranvieri dopo le aggressioni subite da due autisti nella giornata di sabato 17 ottobre.

Entrambi i lavoratori sono finiti in ospedale. Da qui la decisione del sindacato di proclamare uno sciopero. Serve maggiore sicurezza sui mezzi pubblici.

A Genova lo stop è previsto dalle 11.30 alle 15.30. Per le linee provinciali lo sciopero inizierà alle 10.30 e terminerà alle 14.30.

Sciopero AMT Genova, gli orari del 21 ottobre

Lo sciopero AMT Genova interesserà il personale viaggiante e gli altri dipendenti dell’azienda. Gli orari cambiano tra il servizio urbano e quello provinciale.

A Genova gli autobus potranno fermarsi dalle 11.30 alle 15.30. Il personale con turno intermedio, compresi gli addetti alle biglietterie, sciopererà nella seconda parte del turno.

Per gli autobus provinciali lo stop è fissato dalle 10.30 alle 14.30. Le biglietterie potranno invece rimanere chiuse dalle 10.30 alle 14.00. Chi lavora su turno intermedio si fermerà nelle ultime due ore.

Lo sciopero coinvolgerà anche il servizio con bus sostitutivi della Ferrovia Genova-Casella. In questo caso l’astensione dal lavoro è prevista dalle 11.30 alle 15.30.

Le corse non saranno tutte necessariamente cancellate. Molto dipenderà dall’adesione dei lavoratori.

Sciopero dopo le aggressioni a due autisti AMT

A far scattare la protesta sono state le aggressioni avvenute sabato 17 ottobre. Due autisti AMT sono stati aggrediti e hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

Per UGL Autoferrotranvieri la situazione non è più sostenibile. Il sindacato denuncia da tempo aggressioni, minacce e violenze contro il personale che lavora a contatto con il pubblico.

Nella lettera inviata il 19 ottobre ad AMT, alla Prefettura e agli altri enti competenti, l’organizzazione sindacale parla di episodi sempre più frequenti. La richiesta è quella di intervenire per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori.

Sciopero AMT, quali servizi saranno garantiti

AMT ha comunicato che alcuni servizi resteranno garantiti anche durante lo sciopero. Nel servizio urbano sarà assicurato il trasporto dedicato alle persone con disabilità.

In ambito provinciale saranno garantiti i servizi convenzionati per le persone con disabilità e per gli anziani. Confermati anche i servizi di noleggio e quelli aggiuntivi, ma solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero.

Per gli altri passeggeri sono possibili ritardi e cancellazioni durante le ore della protesta.

Quanti autobus si fermeranno? I dati del precedente sciopero

AMT ha diffuso anche le percentuali di adesione dell’ultimo sciopero UGL di quattro ore, effettuato l’11 luglio 2026.

In quell’occasione aveva incrociato le braccia il 75,72% degli operatori di esercizio urbani. Nel servizio provinciale l’adesione era stata dell’8,86%, mentre tra gli addetti agli impianti speciali aveva raggiunto il 24%.

Nessuna adesione era stata registrata tra i macchinisti della metropolitana e il personale viaggiante della Ferrovia Genova-Casella.

Le percentuali riguardano però la precedente mobilitazione. Non è quindi possibile sapere quanti autobus si fermeranno durante lo sciopero del 21 ottobre.

Chi deve spostarsi nelle ore centrali della giornata può controllare gli aggiornamenti sul sito di AMT Genova. Il comunicato aziendale riporta gli orari della protesta e i servizi che saranno garantiti.

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