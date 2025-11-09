SCIOPERI

Lo sciopero AMT Genova del 10 novembre 2025 è stato proclamato dall’organizzazione sindacale UGL Autoferro e avrà una durata complessiva di quattro ore, interessando i principali servizi di trasporto urbano, provinciale e ferroviario gestiti da AMT.

L’astensione dal lavoro coinvolgerà personale viaggiante, addetti alle biglietterie e operatori dei servizi clienti e sostitutivi. Le modalità variano in base ai turni e ai diversi settori aziendali.

Sciopero AMT Genova: orari del servizio urbano

Durante lo sciopero AMT Genova, nel servizio di trasporto urbano di Genova, il personale operante su turni, compreso quello viaggiante, si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale su turno intermedio, inclusi gli addetti alle biglietterie e al servizio clienti, effettuerà lo sciopero nella seconda parte del turno. Di conseguenza, le biglietterie e il servizio clienti saranno garantiti fino alle ore 12.15.

In ambito urbano, il servizio sarà comunque assicurato per le persone portatrici di handicap, in conformità alle normative sui diritti alla mobilità.

Trasporti provinciali e ferroviari interessati dallo sciopero

Per quanto riguarda il servizio di trasporto provinciale, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30.

Gli addetti delle biglietterie provinciali effettueranno lo sciopero dalle 10.30 alle 14.00, mentre chi lavora su turno intermedio sospenderà l’attività nelle ultime due ore del turno.

Anche la Ferrovia Genova-Casella, insieme al servizio bus sostitutivo, durante lo sciopero AMT Genova, subirà interruzioni nella stessa fascia oraria del trasporto urbano, dalle 11.30 alle 15.30. Il personale su turno intermedio effettuerà lo sciopero nella seconda parte del turno.

Servizi garantiti durante lo sciopero AMT Genova

Durante lo sciopero AMT Genova, l’azienda garantirà il trasporto per le persone disabili e, in ambito provinciale, i servizi convenzionati dedicati a anziani e persone con disabilità.

Saranno inoltre garantiti i servizi di noleggio o aggiuntivi, purché prenotati prima della proclamazione dello sciopero.

L’azienda comunica che l’adesione potrà causare disservizi temporanei nelle fasce orarie indicate. Assicura il massimo impegno per ridurre i disagi agli utenti dei mezzi pubblici.

Dati sull’adesione al precedente sciopero UGL Autoferro

Per fornire un quadro delle possibili ripercussioni sul trasporto pubblico, AMT ricorda che, in occasione dello sciopero UGL Autoferro del 21 marzo 2025, l’adesione è stata del 34,11% tra gli operatori urbani, 10,40% tra quelli provinciali e 14,29% nel personale della Ferrovia Genova-Casella.

Non si è invece registrata alcuna adesione tra gli addetti agli impianti speciali e tra i macchinisti della metropolitana, garantendo la regolarità del servizio in queste aree.

