SCIOPERI

Il 18 settembre 2025 si terrà un importante sciopero aerei in Francia, che potrebbe provocare ritardi e cancellazioni di voli non solo da e per gli aeroporti francesi, ma anche sui collegamenti dei voli che attraversano lo spazio aereo francese.

Lo sciopero aerei del 18 settembre è stato proclamato dal sindacato SNCTA, che rappresenta i controllori del traffico aereo francesi (ICNA e TSEEAC).

Dopo 15 mesi di negoziati e un anno di applicazione di un nuovo decreto sull’organizzazione del lavoro, i controllori chiedono modifiche per garantire una gestione più efficace delle sale di controllo.

Tra le principali rivendicazioni dello sciopero aerei:

Revisione delle regole MDDA , considerate non più necessarie poiché la DSNA ha introdotto un sistema di badge biometrico che assicura già tracciabilità e responsabilità.

, considerate non più necessarie poiché la DSNA ha introdotto un che assicura già tracciabilità e responsabilità. Eliminazione del limite di 44 ore su 7 giorni consecutivi, che secondo il SNCTA limita la programmazione dei turni e la flessibilità del servizio.

Il sindacato sottolinea che queste modifiche non inciderebbero sul bilancio né sulla capacità operativa, ma servirebbero a garantire una gestione coerente e funzionale del traffico aereo.

Orari e durata dello sciopero aerei in Francia

Lo sciopero aerei in Francia del 18 settembre 2025 coprirà l’intera giornata operativa.

Secondo quanto comunicato dal SNCTA, l’astensione dal lavoro inizierà dall’inizio del turno mattutino di giovedì 18 settembre e terminerà al termine del turno notturno del giorno successivo, venerdì 19 settembre.

Lo sciopero aerei interesserà tutti i controllori ICNA e TSEEAC, oltre agli agenti di controllo del traffico aereo attivi nelle sale operative francesi.

Effetti previsti dello sciopero aerei sui voli

Lo sciopero aerei del 18 settembre potrebbe avere un impatto non solo sui voli nazionali e internazionali da e per la Francia, ma anche su voli di sorvolo che attraversano lo spazio aereo francese.

Le autorità e le compagnie aeree stanno predisponendo piani di emergenza, ma è probabile che si verifichino ritardi e cancellazioni, soprattutto nelle fasce di maggiore traffico.

Reazioni delle compagnie aeree allo sciopero

Tra le compagnie più coinvolte dallo sciopero dei voli in Francia c’è Ryanair, che stima fino a 700 voli e 125.000 passeggeri a rischio di cancellazione tra il 17 e il 18 settembre.

La compagnia ha chiesto all’Unione Europea di proteggere i sorvoli durante gli scioperi aerei, affidando eventualmente la gestione a Eurocontrol, per limitare i disagi su rotte internazionali.

Continua a leggere: Ryanair e Skyscanner: prenotare voli low cost a tariffe trasparenti