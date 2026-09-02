SCIOPERI

Lo sciopero aerei del 13 settembre 2026 potrebbe avere effetti su numerosi voli in partenza e in arrivo in Italia. La giornata sarà segnata da più proteste. Tra queste c’è anche quella del personale navigante easyJet.

Sono coinvolti inoltre diversi aeroporti, tra cui Roma Fiumicino, Ciampino, Firenze, Pisa e Cagliari.

Sciopero aerei 13 settembre: stop easyJet per 24 ore

Sciopero EasyJet di 24 ore. Dalle ore 00:00 alle 23:59. La protesta riguarda il personale navigante. Per i voli da e per Cagliari, invece, la fascia indicata è dalle 11:00 alle 15:00.

Questo non significa che tutti i voli saranno cancellati. L’impatto dipenderà dall’adesione allo sciopero e dalle decisioni operative della compagnia.

Ritardi, cancellazioni e cambi di orario restano comunque possibili.

Sciopero aerei negli aeroporti di Roma

La protesta interesserà anche gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Il personale ADR Security sarà in sciopero per l’intera giornata. Lo stop è previsto dalle 00:00 alle 24:00.

Negli stessi scali si fermerà anche il personale Aviation Services. Lo sciopero è dalle 11:00 alle 15:00.

Firenze, Pisa e Cagliari tra gli aeroporti coinvolti

Disagi possibili anche negli aeroporti di Firenze e Pisa. Qui sono previste astensioni dal lavoro dalle 11:00 alle 15:00.

Nella stessa fascia oraria è previsto uno sciopero anche all’aeroporto di Cagliari Elmas. La protesta riguarda il personale del Gruppo SOGAER.

Le ore centrali della giornata potrebbero quindi essere quelle più delicate.

Sciopero aerei: quali voli sono garantiti

Anche durante uno sciopero aerei alcuni collegamenti devono essere assicurati. ENAC prevede due fasce di tutela. La prima va dalle 7:00 alle 10:00. La seconda dalle 18:00 alle 21:00.

Sono inoltre previsti altri voli garantiti, in base alla regolamentazione del settore. L’elenco completo viene pubblicato da ENAC.

Cosa fare prima di andare in aeroporto

Chi ha un volo il 13 settembre dovrebbe controllarne lo stato prima di raggiungere l’aeroporto. Conviene verificare il sito o l’app della compagnia. È utile controllare anche email, SMS e comunicazioni ufficiali dello scalo.

Nei giorni precedenti allo sciopero aerei del 13 settembre sarà importante consultare anche l’elenco ENAC dei voli garantiti.

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