Sciopero aerei il 20 novembre 2026: voli garantiti Enac
Tutto quello che devono sapere i passeggeri
Sciopero aerei venerdì 20 novembre 2026. Per chi deve partire si annuncia una giornata delicata, con possibili voli cancellati, ritardi e modifiche agli operativi.
La mobilitazione rientra nello sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL per l’intera giornata lavorativa, come riportato nel calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ma attenzione: non significa che tutti i voli saranno fermati. La domanda che molti viaggiatori si pongono è semplice, il mio aereo partirà? Una risposta certa arriverà soltanto dalle comunicazioni ufficiali, che possono cambiare anche a ridosso della data.
Sciopero aerei 20 novembre: cosa succede negli aeroporti
La protesta interessa i settori pubblici e privati, compresi i servizi collegati ai trasporti. Negli aeroporti le conseguenze effettive dipenderanno dall’adesione del personale e dall’organizzazione delle singole compagnie.
Per questo, anche due voli in partenza dallo stesso scalo potrebbero avere esiti diversi. Chi vola da Milano, Roma, Napoli o altri aeroporti italiani dovrebbe controllare gli aggiornamenti in tempo reale fino alla partenza.
Voli garantiti durante lo sciopero: gli orari stabiliti da ENAC
Il punto fermo arriva dall’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Durante gli scioperi del trasporto aereo sono previste due fasce di tutela: dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.
I voli programmati in partenza in queste finestre devono essere effettuati secondo la disciplina vigente.
Fuori da questi orari non scatta automaticamente la cancellazione: restano infatti tutelati anche determinati collegamenti indispensabili, tra cui servizi per le isole e alcuni voli intercontinentali.
L’ENAC pubblica sul proprio sito gli elenchi dei voli individuati come garantiti, con eventuali aggiornamenti.
Voli cancellati e in ritardo: cosa sappiamo
Al 10 novembre non esiste un elenco ufficiale completo dei voli cancellati per il 20 novembre. Sarebbe quindi prematuro indicare compagnie o rotte sicuramente bloccate.
I ritardi potrebbero inoltre ripercuotersi sulle partenze successive, anche quando un volo non è direttamente coinvolto nello sciopero.
Sciopero aerei: come controllare il proprio volo
Il consiglio è verificare lo stato del collegamento sul sito o sull’app della compagnia, consultare le comunicazioni dell’aeroporto e controllare la pagina ENAC dedicata ai voli garantiti.
In caso di cancellazione, il passeggero può scegliere, secondo le regole applicabili, tra rimborso e riprotezione. Prima di raggiungere lo scalo, meglio leggere le notifiche ricevute: possono evitare spostamenti inutili e lunghe attese.