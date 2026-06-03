SCIOPERI

Orari, voli a rischio e fasce ENAC garantite

Sciopero aerei il 13 giugno 2026. Disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo negli aeroporti italiani. La protesta coinvolge diverse categorie di lavoratori del trasporto aereo, tra cui:

personale navigante;

piloti;

assistenti di volo;

addetti aeroportuali;

operatori dei servizi di assistenza al volo;

personale impiegato nelle attività di handling e supporto operativo.

Per lo sciopero aerei potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni e modifiche dei voli.

Particolarmente interessata dalla mobilitazione è EasyJet, ma sono previste agitazioni anche negli aeroporti di Milano Linate, Cagliari e Verona.

Sciopero aerei EasyJet: stop di piloti e assistenti di volo

Tra le principali proteste in programma sabato 13 giugno figura lo sciopero aerei EasyJet proclamato da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA e ANPAC.

L’agitazione interesserà piloti e assistenti di volo della compagnia dalle ore 6:00 alle ore 24:00. Nella stessa fascia oraria è previsto anche uno sciopero del personale navigante EasyJet indetto da USB Lavoro Privato.

La doppia protesta potrebbe avere un impatto significativo sull’operatività della compagnia, con possibili cancellazioni e ritardi su numerosi collegamenti nazionali e internazionali.

Sciopero aerei a Milano Linate

Lo sciopero aerei del 13 giugno 2026 coinvolgerà anche l’aeroporto di Milano Linate.

USB Lavoro Privato ha proclamato un’astensione dal lavoro del personale della società Sky Service operante presso il piazzale ovest dello scalo. Lo sciopero durerà quattro ore, dalle 12:00 alle 16:00.

Possibili rallentamenti nelle attività di assistenza a terra. I disagi potrebbero riflettersi sulla gestione dei voli e sulle operazioni aeroportuali.

Sciopero aerei a Cagliari

Possibili disagi anche all’aeroporto di Cagliari, dove il personale del gruppo SOGAER, SOGAERDYN e SOGAER SECURITY incrocerà le braccia dalle 6:00 alle 24:00.

Alla protesta si aggiunge un secondo sciopero, proclamato da UGL-TA, previsto dalle 12:00 alle 16:00.

Lo scalo sardo potrebbe quindi subire rallentamenti operativi durante gran parte della giornata, con possibili ripercussioni sui voli in partenza e in arrivo.

Sciopero aerei a Verona

Tra gli scali interessati dalla mobilitazione c’è anche l’aeroporto di Verona. Lo sciopero riguarda il personale ENAV in servizio presso il Verona Airport e si svolgerà dalle 6 alle 24. L’astensione dal lavoro potrebbe avere conseguenze sull’operatività dello scalo, con possibili disagi per i passeggeri e variazioni nella programmazione dei voli.

Quali voli rischiano cancellazioni

Al momento non è stato diffuso un elenco dei voli coinvolti. Lo sciopero interessa però il personale EasyJet. Per questo motivo, alcuni collegamenti della compagnia da e per gli aeroporti italiani potrebbero subire ritardi o cancellazioni.

L’entità dei disagi dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno alla protesta. Un quadro più preciso sarà disponibile nelle ore precedenti allo sciopero.

Prima della partenza è consigliabile controllare lo stato del proprio volo. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati direttamente dalla compagnia aerea.

Si consiglia ai passeggeri di:

controllare lo stato del volo prima della partenza;

verificare eventuali comunicazioni della compagnia aerea;

presentarsi in aeroporto con anticipo;

monitorare gli aggiornamenti ufficiali degli aeroporti interessati.

Fasce orarie garantite durante lo sciopero aerei

Anche in occasione dello sciopero aerei del 13 giugno 2026 saranno applicate le fasce orarie di tutela previste da ENAC per limitare i disagi ai viaggiatori.

Le fasce di garanzia previste da ENAC sono:

dalle 7 alle 10 ;

; dalle 18 alle 21.

Durante questi orari i voli programmati devono essere effettuati regolarmente.

Al di fuori delle fasce protette non si escludono ritardi, cancellazioni o variazioni dell’operativo.

Per conoscere eventuali variazioni del proprio volo, i passeggeri possono rivolgersi direttamente alla compagnia aerea. Le informazioni sull’operatività dei collegamenti vengono infatti aggiornate dai singoli vettori.

Prima di raggiungere l’aeroporto controllare lo stato del volo. È utile anche verificare eventuali comunicazioni ricevute via email, SMS o attraverso l’app della compagnia aerea.

Diritti dei passeggeri in caso di sciopero aerei

Chi dovesse subire la cancellazione del volo può contattare direttamente la compagnia aerea. Lo stesso vale in caso di ritardi o variazioni dell’orario di partenza.

Sarà il vettore a fornire indicazioni sull’assistenza disponibile. Le compagnie comunicano inoltre le procedure da seguire in caso di modifiche all’operativo.

I passeggeri possono verificare la possibilità di ottenere un rimborso. In alternativa, possono valutare il trasferimento su un altro volo, quando previsto.

Per evitare inconvenienti, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti pubblicati dalla compagnia aerea. Eventuali variazioni vengono generalmente comunicate attraverso il sito ufficiale, l’app o i canali di assistenza clienti.

Sciopero aerei 13 giugno 2026: il riepilogo

Lo sciopero in programma sabato 13 giugno coinvolgerà diverse realtà del trasporto aereo italiano. Tra queste figurano EasyJet, Sky Service all’aeroporto di Milano Linate, il gruppo SOGAER a Cagliari e il personale ENAV in servizio presso lo scalo di Verona.

L’astensione dal lavoro potrebbe causare disagi in alcuni aeroporti italiani. Non si escludono ritardi o cancellazioni, soprattutto al di fuori delle fasce di garanzia.

Restano infatti protetti i voli programmati tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21.

Chi deve partire il 13 giugno dovrebbe informarsi prima di raggiungere l’aeroporto. Un controllo sullo stato del volo può evitare inutili attese. È inoltre consigliabile consultare gli aggiornamenti pubblicati dalla compagnia aerea e dallo scalo di riferimento.

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