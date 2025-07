SCIOPERI

Un nuovo sciopero aerei dei controllori di volo in Francia, indetto per giovedì 3 e venerdì 4 luglio, ha costretto Ryanair a cancellare 170 voli, lasciando a terra oltre 30.000 passeggeri in pieno avvio della stagione estiva.

Di fronte all’ennesimo caos nei cieli europei, la compagnia ha rivolto un appello urgente alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, affinché intervenga subito con una riforma strutturale dei servizi di controllo del traffico aereo (ATC) dell’UE.

Disagi in tutta Europa per lo sciopero aerei in Francia

Lo sciopero aerei dei controllori francesi non ha colpito solo i voli da e per la Francia. Come accade sempre più spesso, l’impatto maggiore si è registrato sui voli in sorvolo dello spazio aereo francese.

La Francia, infatti, non garantisce la continuità dei sorvoli durante gli scioperi nazionali del personale ATC, provocando ritardi e cancellazioni su rotte europee che nulla hanno a che fare con il territorio francese.

Passeggeri in partenza da Regno Unito, Spagna, Irlanda e Grecia a causa dello sciopero aerei hanno subito disagi a causa della chiusura parziale dello spazio aereo francese, pur non avendo voli diretti da o per la Francia.

Per Ryanair, questa situazione è insostenibile: non è più accettabile che i cieli europei si fermino ogni volta che i controllori di volo francesi scioperano.

Ryanair chiede due riforme alla Commissione Europea

Non solo in occasione dello sciopero aerei. Attraverso la sua campagna pubblica e la pagina dedicata “Il controllo del traffico aereo ha rovinato il tuo volo”, Ryanair invita passeggeri e cittadini europei a sollecitare un’azione politica concreta. In particolare, la compagnia propone due riforme immediate e operative:

Garantire personale ATC al completo per la prima ondata di partenze giornaliere, il momento più critico della giornata; Proteggere i sorvoli internazionali anche in caso di scioperi nazionali del controllo aereo.

Secondo Ryanair, queste due misure permetterebbero di eliminare fino al 90% dei disagi legati ai servizi ATC, proteggendo milioni di viaggiatori europei da cancellazioni e ritardi evitabili.

Michael O’Leary: sciopero aerei dei controllori di volo UE

Il CEO del gruppo Ryanair, Michael O’Leary, ha espresso dure critiche contro i continui scioperi in Francia:

“Ancora una volta le famiglie europee vengono prese in ostaggio dai controllori di volo francesi in sciopero. Non è accettabile che i sorvoli dello spazio aereo francese, diretti verso la loro destinazione, vengano cancellati o subiscano ritardi a causa dell’ennesimo sciopero dell’ATC francese. Non ha alcun senso ed è estremamente ingiusto nei confronti dei passeggeri dell’UE e delle famiglie in partenza per le vacanze.”

O’Leary ha ribadito la necessità di un intervento deciso da parte della Commissione Europea, per porre fine a una situazione che si ripete troppo spesso, causando danni non solo alle compagnie aeree ma soprattutto ai cittadini europei.