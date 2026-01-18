SCIOPERI

Coinvolti piloti, assistenti di volo e handling con rischio di voli cancellati e in ritardo

Sciopero aerei easyJet il 31 gennaio 2026. Stop previsto tra le 13.00 e le 17.00. Coinvolti piloti e assistenti di volo di easyJet Airlines Limited.

Attesi voli in ritardo e cancellati negli aeroporti italiani. La mobilitazione riguarda i piloti e gli assistenti di volo di easyJet Airlines Limited e si concentra sui collegamenti previsti nel pomeriggio.

Sciopero aerei easyJet il 31 gennaio 2026

Lo sciopero aerei easyJet del 31 gennaio 2026 coinvolge piloti e assistenti di volo della società easyJet Airlines Limited. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA e ANPAC.

Lo sciopero aerei easyJet ha carattere nazionale e una durata complessiva di quattro ore, concentrate tra le 13.00 e le 17.00. In questo intervallo orario sono possibili cancellazioni dei voli easyJet, oltre a ritardi che potrebbero estendersi anche nelle ore successive.

Altri scioperi aerei il 31 gennaio 2026

La giornata del 31 gennaio 2026 non riguarda solo lo sciopero aerei easyJet. Nella stessa fascia oraria, tra le 13.00 e le 17.00, sono infatti in programma altre astensioni dal lavoro nel settore del trasporto aereo.

È stato proclamato uno sciopero interregionale del personale ENAV in servizio presso l’Aeroporto di Verona. La protesta è stata indetta dalle sigle OSL FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, FAST-Confsal-AV e RSA e avrà una durata complessiva di quattro ore, dalle 13.00 alle 17.00.

Durante l’orario dello sciopero potrebbero verificarsi criticità nei servizi di assistenza al traffico aereo, con ripercussioni sull’operatività dei voli in partenza e in arrivo dallo scalo veronese.

Sempre per il 31 gennaio risultano inoltre confermati due scioperi locali presso l’Aeroporto di Brescia Montichiari.

Il primo riguarda il personale della società GDA Handling, mentre il secondo coinvolge il personale della società MH24, entrambi proclamati da USB Lavoro Privato e programmati dalle 13.00 alle 17.00. Le astensioni potrebbero rallentare le operazioni di assistenza a terra, con possibili effetti su partenze e arrivi nello stesso intervallo orario.

Quali voli sono a rischio durante lo sciopero aerei easyJet

Durante lo sciopero aerei easyJet del 31 gennaio 2026 a rischio di cancellazione o ritardo i voli in partenza e in arrivo tra le 13 e le 17, anche se non si escludono ripercussioni nelle ore immediatamente precedenti e successive.

I passeggeri potrebbero dover affrontare voli cancellati, ritardi prolungati e modifiche operative dell’orario di volo all’ultimo momento. L’impatto effettivo dipenderà dall’aeroporto, dal livello di adesione allo sciopero e dalle decisioni operative adottate dai vettori.

Voli garantiti in caso di sciopero aerei

In occasione dello sciopero aerei easyJet del 31 gennaio 2026 restano garantiti i voli identificati come indispensabili, individuati dall’ENAC sulla base della presentazione dell’attività prevista a programma dalla compagnia aerea, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Delibera n. 14/387 della Commissione di garanzia sugli scioperi.

In caso di conferma dello sciopero, potranno essere riportate eventuali integrazioni o modifiche agli elenchi dei voli garantiti, richieste dalle società aeree in conseguenza di variazioni delle programmazioni giornaliere.

Durante lo sciopero aerei easyJet sono inoltre previste fasce orarie di tutela, nelle quali i voli devono essere garantiti. Voli garantiti dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

Consigli per chi vola il 31 gennaio 2026

Per i voli easyJet in programma il 31 gennaio 2026, data dello sciopero, lo stato della prenotazione può variare nei giorni precedenti la partenza.

Gli aggiornamenti sono disponibili attraverso i canali ufficiali della compagnia. In presenza di ritardi o cancellazioni, la documentazione di viaggio resta necessaria per l’assistenza e per eventuali rimborsi.

