SCIOPERI

Sciopero aerei il 4, 14, 15 e 16 dicembre. Coinvolti gli aeroporti di Roma Fiumicino, Ciampino e Bologna.

Lo sciopero aerei dicembre 2026 interessa quattro giornate prima delle vacanze di Natale. Si parte venerdì 4 dicembre con lo sciopero generale nazionale. Coinvolge anche il trasporto aereo. Altri giorni di sciopero in arrivo il 14, il 15 e il 16 dicembre.

Non tutte le agitazioni riguardano il personale di volo. A fermarsi saranno anche gli addetti ai servizi di assistenza a terra, alla sicurezza aeroportuale e al controllo del traffico aereo.

Sciopero aerei dicembre 2026: il calendario del 4 dicembre

Venerdì 4 dicembre lo sciopero generale. Lo sciopero aerei è previsto dalle 00:00 alle 23:59.

Lo stesso giorno sono previste agitazioni anche nel settore ferroviario e nel trasporto pubblico locale. Chi deve raggiungere l’aeroporto in treno o in autobus dovrà quindi controllare anche gli orari dei collegamenti con lo scalo.

Sciopero aerei del 14 dicembre a Roma Fiumicino e Ciampino

Due giorni di sciopero aerei sono in programma lunedì 14 dicembre negli aeroporti della capitale. Il personale di Aviation Services incrocerà le braccia per 24 ore, mentre quello di ADR Security si fermerà dalle 10:00 alle 18:00.

Entrambe le agitazioni sono state proclamate da FAST-Confsal. I possibili disagi riguardano rispettivamente i servizi di assistenza a terra e i controlli di sicurezza.

Aeroporto di Bologna: sciopero voli il 15 e 16 dicembre

Martedì 15 dicembre è previsto uno sciopero di 24 ore del personale ENAV dell’aeroporto di Bologna, proclamato da UIL Trasporti.

Mercoledì 16 dicembre si fermeranno invece, dalle 11:00 alle 15:00, i dipendenti della società La Lucente, che gestisce il servizio di pulizia presso lo scalo bolognese. La protesta è stata indetta da Filcams CGIL e UIL Trasporti.

Sciopero aerei dicembre 2026: orari e voli garantiti

Le fasce di garanzia previste dall’ENAC sono dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Sono inoltre tutelati i collegamenti individuati dall’Ente come indispensabili.

Al momento non risulta pubblicato sul sito ENAC l’elenco dei voli garantiti di dicembre.

Dal 18 dicembre al 7 gennaio scatta il periodo di franchigia natalizia, previsto dalla disciplina degli scioperi nel settore aereo.

Prima di partire è consigliabile verificare lo stato del volo direttamente sul sito o sull’app della compagnia aerea. Le date e gli orari degli scioperi possono infatti cambiare, anche a seguito di revoche o differimenti.