SCIOPERI

Ecco orari, aeroporti coinvolti e cosa sapere sui servizi garantiti

In arrivo uno nuovo sciopero aerei a luglio. Disagi in vista per chi viaggia in aereo.

Domenica 5 luglio 2026 sono previsti diversi scioperi nel settore aereo e aeroportuale, con possibili ripercussioni su partenze, arrivi, controlli di sicurezza, servizi di terra, gestione dei bagagli e operazioni di imbarco.

Lo sciopero di luglio interessa sia il comparto aeroportuale nazionale sia alcuni singoli scali. Tra gli aeroporti coinvolti figurano Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Roma Ciampino e Catania Fontanarossa.

Orari dello sciopero aerei a luglio

Gli orari dello sciopero cambiano a seconda della categoria coinvolta. Le astensioni principali sono previste:

dalle 00:00 alle 23:59 per il personale del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto;

dalle 00:00 alle 23:59 per il personale navigante voli EasyJet Airlines Limited;

dalle 00:01 alle 24:00 per il personale ENAV dell’aeroporto di Milano Malpensa;

dalle 10:00 alle 18:00 per il personale ADR Security aeroporto di Fiumicino e Ciampino;dalle 13:00 alle 17:00 per un’altra astensione ENAV a Malpensa;

dalle 14:00 alle 18:00 per il personale FedEx Corporation a Malpensa;

dalle 14:00 alle 18:00 per il personale ASC Handling all’aeroporto di Catania Fontanarossa.

Voli garantiti durante lo sciopero aerei

Durante lo sciopero del trasporto aereo sono previste fasce orarie protette. I voli devono essere garantiti generalmente dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Questo non esclude possibili ritardi, modifiche al gate o rallentamenti nei servizi aeroportuali.

Consultare il sito Enac a questa pagina.

Cosa fare prima di andare in aeroporto

Chi ha un volo domenica 5 luglio 2026, giorno dello sciopero, deve controllare lo stato del volo prima di raggiungere l’aeroporto, usando sito o app della compagnia.

È consigliabile arrivare con maggiore anticipo, soprattutto se si parte da Malpensa, Fiumicino, Ciampino o Catania.

In caso di cancellazione del volo, la compagnia deve informare il passeggero sulle alternative disponibili, come rimborso o riprotezione su un altro volo. Conviene conservare email, notifiche e documenti di viaggio fino alla conclusione del viaggio.

Approfondimento: Diritti passeggeri dei voli aerei: cosa cambia con le nuove tutele Ue

Chi sciopera il 5 luglio 2026

Nel calendario degli scioperi a luglio risultano coinvolti il personale ENAV dell’aeroporto di Milano Malpensa, il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto, il personale navigante EasyJet Airlines Limited, il personale ADR Security degli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, il personale FedEx Corporation di Malpensa e il personale ASC Handling dell’aeroporto di Catania Fontanarossa.

La presenza di più agitazioni nella stessa giornata aumenta il rischio di rallentamenti non solo sui voli, ma anche nelle attività aeroportuali collegate.

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