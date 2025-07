SCIOPERI

Sciopero aerei 6 settembre 2025 dalle ore 12:00 alle 16:00 in tutta Italia. Lo sciopero nazionale coinvolge il personale delle aziende del settore del trasporto aereo, con impatti previsti su numerosi aeroporti e un’elevata probabilità di voli cancellati o in ritardo.

In aggiunta, il personale navigante della compagnia EasyJet sarà in sciopero per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59, per i voli da e per l’aeroporto di Catania la protesta sarà effettiva solo nella fascia dalle 12:00 alle 16:00.

Sempre a Catania sciopero aerei anche per il personale della società Aviation Services dalle 12:00 alle 16:00, nell’ambito di uno sciopero interregionale che coinvolge i servizi di assistenza a terra.

Lo sciopero voli del 6 settembre 2025 rappresenta quindi una giornata ad alto rischio, con proteste simultanee che potrebbero generare ritardi, disagi operativi e numerose cancellazioni dei voli.

Sciopero aerei 6 settembre 2025

Lo sciopero aerei del 6 settembre 2025 dalle 12:00 alle 16:00, indetto dal sindacato FAST-Confsal, coinvolge il personale dipendente dalle aziende del settore del trasporto aereo. Lo stop durerà 4 ore e si applicherà su scala nazionale.

La protesta riguarda lavoratori addetti a operazioni di terra fondamentali per l’operatività degli aeroporti: check-in, imbarco, rampa, bagagli, assistenza ai passeggeri e supporto tecnico. Le rivendicazioni spaziano da richieste di migliori condizioni contrattuali a ritmi di lavoro più sostenibili.

A causa della centralità delle mansioni coinvolte, sono altamente probabili ritardi e cancellazioni anche su voli esterni alla fascia oraria ufficiale.

Sciopero aerei 6 settembre 2025: voli EasyJet

Il sindacato USB Lavoro Privato ha indetto uno sciopero aerei di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59, che coinvolge il personale navigante di EasyJet Airlines.

La protesta da e per l’aeroporto di Catania Fontanarossa è effettiva solo nella fascia 12:00–16:00.

Lo sciopero aerei 6 settembre 2025 per EasyJet si inserisce in una più ampia contestazione sulle condizioni di lavoro del personale navigante, con particolare riferimento alla gestione dei turni e alla sicurezza operativa.

Sciopero 6 settembre 2025 aeroporto di Catania

Sciopero aerei all’aeroporto di Catania dalle 12:00 alle 16:00. Il sindacato UGL-TA ha proclamato uno sciopero aerei interregionale del personale della società Aviation Services, attiva presso l’aeroporto di Catania Fontanarossa.

L’agitazione riguarda i lavoratori impegnati in servizi di terra e handling: movimentazione bagagli, assistenza ai passeggeri, operazioni di rampa e supporto operativo. Le motivazioni dello sciopero includono carichi di lavoro eccessivi, organici insufficienti e richieste di stabilizzazione contrattuale.

Sciopero aerei 6 settembre 2025: voli garantiti e fasce protette

Come previsto da Enac e dalla normativa italiana, durante lo sciopero aerei del 6 settembre 2025 saranno garantiti i voli nelle fasce orarie protette dalle 07:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00

Rimarranno inoltre operativi i voli intercontinentali, quelli sanitari urgenti e i collegamenti soggetti a obblighi di servizio pubblico. Tuttavia, anche al di fuori delle fasce direttamente colpite dallo sciopero, saranno possibili ritardi e cancellazioni improvvise.

Cosa fare in caso di sciopero voli

I passeggeri con voli prenotati per sabato 6 settembre 2025 dovrebbero:

controllare con frequenza lo stato del proprio volo

consultare il sito ufficiale della compagnia e dell’aeroporto

attivare notifiche via SMS o email

conservare documentazione utile in caso di richiesta di rimborso o assistenza

