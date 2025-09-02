SCIOPERI

Voli nazionali e internazionali garantiti durante lo sciopero dei voli aerei

Il nuovo sciopero aerei è indetto per sabato 6 settembre 2025, dalle 12:00 alle 16:00 a seguito della proclamazione dello sciopero nazionale del settore trasporto aereo.

E’ quindi forte il rischio di ritardi e cancellazioni di tutti i voli non garantiti.

Inoltre, il 6 settembre 2025 sciopero aerei del personale navigante EasyJet, di 24 ore, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, con conseguenti possibili ritardi, disagi e cancellazioni dei voli.

Le compagnie aeree sono tenute, in caso di sciopero, come nel caso degli scioperi proclamati per sabato 6 settembre 2025, ad inviare ad ENAC, l’elenco dei voli garantiti in caso di sciopero.

Fasce orarie di tutela con voli assicurati dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle ore 21. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato la lista dei voli garantiti durante la giornata di sciopero.

Elenco voli garantiti per lo sciopero aerei del 6 settembre 2025

Voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso:

A) tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

B) seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

WMT 6550 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

VOE 1533 VERONA (LIPX) PALERMO (LICJ)

VOE 1802 VERONA (LIPX) LAMPEDUSA (LICD)

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

C) sono altresì assicurati:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

D) voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

EJU 4241 NAPOLI (LIRN) SHARM EL SHEIKH (HESH)

EJU 3927 MALPENSA (LIMC) MARRAKECH (GMMX)

EJU 3893 MALPENSA (LIMC) HURGHADA (HEGN)

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

SVA 202 FIUMICINO (LIRF) JEDDAH (OEJN)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

ABY 794 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

WMT 6391 MALPENSA (LIMC) KING ABDULAZIZ INTERNATIONAL AIRPORT (OEJN)

ITY 848 FIUMICINO (LIRF) JEDDAH (OEJN)

FDB 1682 NAPOLI (LIRN) DUBAI (OMDB)

RSX 6004 BARI (LIBD) SHARM EL SHEIKH (HESH)

ISR 354 VERONA (LIPX) TEL AVIV (LLBG)

KAC 164 MALPENSA (LIMC) KUWAIT (OKKK)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREAL (CYUL)

AMX 71 ROMA FIUMICINO (LIRF) CITTÀ DEL MESSICO (MMMX)

ITY 610 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

AAL 235 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

TSC 307 VENEZIA (LIPZ) TORONTO (CYYZ)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

Sud America

TAM 8073 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR)

Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

Area Sud Est Asiatico

CPA 234 MALPENSA (LIMC) HONG KONG (VHHH)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

SIA 355 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

THA 941 MALPENSA (LIMC) BANGKOK (VTBS)

Sub area Giappone e Corea

KAL 928 MALPENSA (LIMC) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Centro America e Sub Area Caraibica

Africa

ITY 852 FIUMICINO (LIRF) ACCRA (DGAA)

E’ altresì assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti Autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente

