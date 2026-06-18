SCIOPERI

Sciopero aerei domenica 5 luglio 2026: nel calendario del Ministero dei Trasporti risultano diverse agitazioni nel settore aereo e aeroportuale, alcune di 24 ore e altre concentrate tra tarda mattinata e pomeriggio.

Gli stop riguardano sia il comparto aeroportuale nazionale sia singoli scali.

Tra gli aeroporti interessati ci sono:

Milano Malpensa ,

, Roma Fiumicino ,

, Roma Ciampino e

e Catania Fontanarossa.

Per i passeggeri i disagi potrebbero riguardare non solo partenze e arrivi, ma anche controlli di sicurezza, servizi di terra, gestione dei bagagli e operazioni di imbarco..

Sciopero aerei 5 luglio 2026: cosa succede

Domenica 5 luglio 2026 sono in programma più scioperi nel settore aereo. Alcune astensioni riguardano l’intera giornata. Altre sono concentrate in fasce orarie specifiche.

Chi viaggia deve controllare lo stato del volo prima di raggiungere l’aeroporto.

Chi sciopera il 5 luglio 2026

Nel calendario degli scioperi risultano diverse proclamazioni per il settore aereo nella giornata del 5 luglio 2026.

Le agitazioni riguardano:

personale ENAV dell’aeroporto di Milano Malpensa ;

dell’aeroporto di ; personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto associate Assohandlers ;

associate ; personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti , esclusi gli aderenti Assohandlers ;

, esclusi gli aderenti ; personale ADR Security degli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino ;

degli aeroporti di e ; personale FedEx Corporation di Malpensa ;

di ; personale ASC Handling dell’aeroporto di Catania Fontanarossa.

Il fatto che siano coinvolte più categorie del settore aereo aumenta il rischio di disagi non solo sui voli, ma anche sulle operazioni aeroportuali.

Orari dello sciopero aerei

Il 5 luglio non c’è un solo orario di sciopero: le fasce cambiano a seconda della categoria coinvolta.

dalle 00:00 alle 23:59 — personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto associate Assohandlers , proclamato da CUB Trasporti ;

— personale delle aziende del associate , proclamato da ; dalle 00:00 alle 23:59 — personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti , esclusi gli aderenti Assohandlers , proclamato da CUB Trasporti ;

— personale delle aziende del , esclusi gli aderenti , proclamato da ; dalle 00:01 alle 24:00 personale ENAV di Milano Malpensa ;

personale di ; dalle 10:00 alle 18:00 per ADR Security a Fiumicino e Ciampino ;

per a e ; dalle 13:00 alle 17:00 per un’altra astensione ENAV a Malpensa ;

per un’altra astensione a ; dalle 14:00 alle 18:00 per FedEx Corporation a Malpensa ;

per a ; dalle 14:00 alle 18:00 per ASC Handling a Catania Fontanarossa.

Aeroporti coinvolti nello sciopero

Gli aeroporti maggiormente coinvolti dallo sciopero aerei del 5 luglio 2026 sono:

Milano Malpensa , per scioperi che riguardano personale ENAV e personale FedEx ;

, per scioperi che riguardano personale e personale ; Roma Fiumicino , per lo sciopero del personale ADR Security ;

, per lo sciopero del personale ; Roma Ciampino , sempre per lo sciopero ADR Security ;

, sempre per lo sciopero ; Catania Fontanarossa, per lo sciopero del personale ASC Handling.

Lo sciopero nazionale del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto potrebbe però avere conseguenze anche in altri scali italiani, soprattutto per i servizi collegati all’assistenza a terra.

Voli garantiti durante lo sciopero aerei

Durante lo sciopero aerei non tutti i voli vengono cancellati. In Italia sono previste fasce orarie protette nelle quali i collegamenti devono essere garantiti.

Le fasce garantite sono generalmente:

dalle 7:00 alle 10:00 ;

; dalle 18:00 alle 21:00.

Fascia garantita non significa assenza di ritardi: prima di andare in aeroporto è sempre meglio verificare lo stato del volo.

Ritardi, cambi di orario e modifiche al gate possono comunque essere comunicati dalla compagnia.

Cosa fare se hai un volo il 5 luglio 2026

Chi ha un volo programmato per domenica 5 luglio 2026 dovrebbe verificare lo stato del collegamento prima di andare in aeroporto.

È consigliabile arrivare con maggiore anticipo, soprattutto se si parte da Malpensa, Fiumicino, Ciampino o Catania. In caso di sciopero del personale di terra o della sicurezza, infatti, possono formarsi code più lunghe ai banchi check-in, ai controlli e ai gate d’imbarco.

Cosa succede in caso di volo cancellato

Se il volo viene cancellato, la compagnia aerea deve informare il passeggero sulle alternative disponibili. A seconda del caso, possono essere previsti il rimborso del biglietto o la riprotezione su un altro volo.

Il passeggero dovrebbe conservare tutte le comunicazioni ricevute dalla compagnia, controllare eventuali email o notifiche sull’app e verificare le opzioni disponibili nell’area personale della prenotazione.

Sciopero aerei e bagagli: possibili ritardi

Lo sciopero aerei del 5 luglio 2026 può incidere anche sulla gestione dei bagagli. Se lo stop coinvolge il personale di handling o i servizi aeroportuali, possono verificarsi ritardi nel carico e scarico delle valigie, nella riconsegna dei bagagli all’arrivo o nelle operazioni di assistenza a terra.

Per ridurre il rischio di problemi, meglio controllare prima le regole sul bagaglio a mano. Attenzione anche alle coincidenze: se lo scalo è troppo stretto, un ritardo può bastare per perdere il volo successivo. Fino alla partenza conviene tenere d’occhio app, email e notifiche della compagnia.

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