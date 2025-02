SCIOPERI

Ecco le fasce garantite orarie garantite in cui i voli non subiranno cancellazioni

Il 5 febbraio 2025 uno sciopero aerei, che coinvolgerà diversi aeroporti italiani, renderà difficile la giornata per molti viaggiatori. Due scioperi nel settore del trasporto aereo, che interessano vari scali, potrebbero causare disagi significativi, tra cui cancellazione di voli e ritardo nelle operazioni. Tutte le informazioni sullo sciopero aerei, gli aeroporti coinvolti, la durata dello sciopero, le fasce orarie protette con voli garantiti e i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo.

Sciopero aerei 5 febbraio 2025: orari e durata

Secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il primo sciopero aerei riguarderà solo l’aeroporto di Milano Linate e durerà 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00. Lo sciopero aerei coinvolgerà i dipendenti di SEA Prime, la società che gestisce i servizi di handling a Linate. Il secondo sciopero aerei, proclamato dalle sigle sindacali Flai Trasporti e Servizi e Usb Lavoro Privato, avrà portata nazionale e durerà 24 ore. Questo sciopero aerei non solo riguarderà tutti gli aeroporti in Italia. I passeggeri potrebbero quindi affrontare possibili disagi, tra cui cancellazioni di voli, rallentamenti nelle operazioni di check-in e imbarco, soprattutto nelle ore di punta.

Aeroporti e aziende di handling coinvolte nello sciopero aerei

Lo sciopero aerei del 5 febbraio coinvolgerà il personale delle principali aziende di handling associate ad Assohandlers. Queste aziende forniscono servizi fondamentali per la gestione dei voli, come check-in, gestione dei bagagli e assistenza ai passeggeri. Tra le aziende coinvolte ci sono:

Airport Handling (Milano Linate, Milano Malpensa)

(Milano Linate, Milano Malpensa) Aviapartner (Milano Linate, Milano Malpensa, Torino, Verona, Bologna, Ciampino, Fiumicino, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone)

(Milano Linate, Milano Malpensa, Torino, Verona, Bologna, Ciampino, Fiumicino, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone) Aviation Services (Bologna, Cuneo, Catania, Ciampino, Fiumicino, Napoli, Salerno, Venezia)

(Bologna, Cuneo, Catania, Ciampino, Fiumicino, Napoli, Salerno, Venezia) BGY International Services (Bergamo)

(Bergamo) Gestione Aeroporto Pantelleria

GH Italia

Sagat Handling (Torino)

(Torino) SPD (Milano Linate)

(Milano Linate) Sogaerdyn (Cagliari)

(Cagliari) Swissport (Milano Linate, Fiumicino)

(Milano Linate, Fiumicino) Toscana Aeroporti Handling

Gli aeroporti coinvolti in questo sciopero aerei includono, oltre a Linate e Malpensa, Fiumicino, Ciampino, Bologna, Torino e altri principali scali italiani. La situazione potrebbe causare disagi per chi viaggia da e per questi aeroporti.

Voli garantiti sciopero aerei 5 febbraio: Enac

Per limitare i disagi derivanti dallo sciopero aerei, l’ENAC ha stabilito delle fasce orarie protette in cui i voli programmati non subiranno cancellazioni. Le fasce garantite sono: dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

Diritti dei passeggeri in caso di volo cancellato

In caso di cancellazione del volo a causa dello sciopero aerei, i passeggeri possono fare riferimento al Regolamento Europeo n. 261/2004, che prevede il rimborso del biglietto aereo o la prenotazione su un volo alternativo, un voucher per pasti e bevande in caso di attesa prolungata, il pernottamento in hotel con trasporto incluso nel caso in cui il volo venga posticipato al giorno successivo e due chiamate telefoniche, fax o email gratuite.

Per maggiori dettagli e assistenza, è consigliabile contattare direttamente la compagnia aerea con cui si viaggia o consultare il sito dell’ENAC. Il 5 febbraio 2025 sarà una giornata di disagi per chi viaggia in aereo a causa dello sciopero aerei nazionale del settore Handling. Controllare in anticipo lo stato del proprio volo, essere informati sui diritti dei passeggeri e organizzarsi con tempi adeguati può aiutare a ridurre i disagi. Per informazioni aggiornate, si raccomanda di visitare il sito ufficiale delle compagnie aeree e dell’ENAC.

Continua a leggere: Sciopero aerei 5 febbraio 2025: ITA Airways voli cancellati