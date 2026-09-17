SCIOPERI

Possibili ritardi e cancellazioni dei voli

Sciopero aerei nazionale mercoledì 30 settembre 2026: il personale ENAV si fermerà dalle 13 alle 17 per una mobilitazione di quattro ore proclamata da UILT-UIL.

Nella stessa fascia oraria è previsto anche lo sciopero nazionale del personale Techno Sky, sempre proclamato da UILT-UIL. Per chi ha un volo in programma nel pomeriggio, quindi, sarà importante controllare con attenzione eventuali aggiornamenti prima di raggiungere l’aeroporto.

La protesta riguarda i servizi legati alla navigazione aerea e potrebbe avere conseguenze sulla regolarità dei collegamenti.

Questo non significa che tutti i voli saranno cancellati: l’impatto effettivo dipenderà dall’adesione allo sciopero e dalla programmazione operativa prevista per la giornata.

Sciopero aerei del 30 settembre: orari

Durante lo sciopero aerei possibili voli in ritardo o cancellati. I passeggeri con volo dalle 13 alle 17 devono verificare lo stato del volo sul sito o sull’app della propria compagnia aerea. Controllare le comunicazioni ricevute via email o SMS.

Un controllo è consigliato anche per i voli programmati poco prima o subito dopo la protesta. Eventuali ritardi accumulati nel corso del pomeriggio potrebbero infatti riflettersi sui collegamenti successivi, anche quando l’orario di partenza non coincide direttamente con quello dello sciopero.

Voli garantiti durante lo sciopero

Lo sciopero del 30 settembre si svolgerà interamente fuori dalle fasce di tutela previste nel trasporto aereo, che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Restano comunque garantiti i voli e i servizi essenziali individuati dalla normativa, mentre ENAC pubblica gli aggiornamenti relativi ai collegamenti considerati indispensabili.

Chi viaggia quel giorno farà quindi bene a verificare la situazione fino a poche ore prima della partenza. Il quadro potrebbe cambiare in caso di revoca, rinvio o nuove disposizioni. La fonte più utile resta la compagnia aerea. Controllare gli aggiornamenti ufficiali di ENAC e dal calendario degli scioperi del MIT.

Per evitare sorprese, soprattutto per le partenze pomeridiane, è consigliabile non basarsi soltanto sull’orario indicato al momento della prenotazione e controllare nuovamente il volo prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto.

Se il volo dovesse subire modifiche, conviene verificare subito le alternative proposte dal vettore e conservare email, notifiche e documenti di viaggio. Sono informazioni utili anche per orientarsi rapidamente tra eventuali riprotezioni, cambi di orario o altre comunicazioni operative della compagnia.

Leggi anche: Voli, migliorano i diritti dei passeggeri: tutte le novità