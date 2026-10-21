SCIOPERI

Sciopero aerei il 30 ottobre 2026: chi deve partire trova una protesta di 24 ore nel calendario del Ministero dei Trasporti. Eppure c’è un dettaglio che cambia tutto. Venerdì 30 ottobre rientra nei giorni in cui, secondo ENAC, gli scioperi del settore aereo non possono svolgersi.

Sciopero aerei 30 ottobre: orari e aeroporti coinvolti

USB ha proclamato uno sciopero generale nazionale. Per il trasporto aereo è indicata un’astensione dalle 00:00 alle 23:59.

Nello stesso giorno è annunciata una protesta del personale di Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta, negli scali di Pisa e Firenze. Anche in questo caso la durata prevista è di 24 ore.

Le informazioni possono cambiare prima della partenza. Conviene quindi evitare conclusioni affrettate e controllare sempre le notifiche inviate dalla propria compagnia aerea.

Attenzione però: gli scioperi riportati nel calendario non equivalgono a voli già cancellati. Per conoscere eventuali modifiche bisogna attendere le comunicazioni delle compagnie.

Perché ENAC vieta lo sciopero il 30 ottobre

ENAC indica il periodo dal 30 ottobre al 5 novembre tra le cosiddette franchigie. Sono giornate nelle quali non possono essere effettuati scioperi nel trasporto aereo.

La Commissione di garanzia ha richiamato questo vincolo il 13 ottobre, chiedendo di escludere il comparto dei trasporti dalla mobilitazione. USB ha confermato la propria posizione, contestando i limiti imposti.

La questione resta quindi aperta. Lo sciopero aerei è stato proclamato, ma questo non significa che possa svolgersi nelle modalità annunciate.

Sciopero aerei: quali voli garantisce ENAC?

Quando uno sciopero è consentito, le fasce di tutela vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. La normativa prevede anche altri collegamenti e servizi indispensabili.

Queste fasce, però, non cancellano il divieto previsto per il 30 ottobre. Non bisogna quindi confondere i voli garantiti durante uno sciopero regolare con un’autorizzazione a scioperare nel periodo di franchigia.

Cosa fare se hai un volo prenotato

Controlla lo stato della prenotazione sul sito o sull’app della compagnia. Leggi gli avvisi dell’aeroporto e consulta il calendario del Ministero e le pagine ENAC.

Se il volo viene cancellato, la normativa europea prevede, nei casi applicabili, rimborso oppure trasporto alternativo. Non annullare il biglietto soltanto per l’annuncio dello sciopero.

Per ora, lo sciopero aerei del 30 ottobre non consente di prevedere cancellazioni generalizzate. Prima di partire, verifica gli aggiornamenti ufficiali.