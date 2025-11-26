SCIOPERI

In dettaglio l’elenco di orari e voli garantiti durante lo sciopero

Lo sciopero aerei 28 novembre 2025 durerà 24 ore e coinvolgerà i settori pubblici e privati, con possibili disagi per i passeggeri con voli in partenza dagli aeroporti italiani.

Per questo motivo, Enac comunica le misure di tutela previste dalla normativa e l’elenco dei voli garantiti, così da assicurare la continuità dei collegamenti considerati essenziali durante lo sciopero aerei.

Sciopero aerei 28 novembre 2025: orari e voli garantiti Enac

Durante lo sciopero aerei del 28 novembre 2025, restano operative le fasce orarie di tutela stabilite per legge.

Pertanto, i voli programmati tra le ore 7:00 e le ore 10:00 e tra le ore 18:00 e le ore 21:00 devono essere comunque effettuati. Inoltre, i passeggeri possono chiedere informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo direttamente alla compagnia aerea di riferimento.

Elenco voli garantiti per lo sciopero aerei 28 novembre 2025

Di seguito l’elenco ufficiale dei voli garantiti Enac per lo sciopero aerei 28 novembre 2025:

Sciopero generale nazionale settore trasporto aereo del 28 novembre 2025 – 24 ore. Con riferimento allo sciopero in oggetto, sentite le società di trasporto aereo in sede di coordinamento preventivo, si provvede all’individuazione dei voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero aerei nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso:

A) tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero aerei.

B) seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

EJU 3583 MALPENSA (LIMC) OLBIA (LIEO)

EJU 3584 OLBIA (LIEO) MALPENSA (LIMC)

VOE 1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

VOE 1409 FIRENZE (LIRQ) PALERMO (LICJ)

WMT 6526 CATANIA (LICC) TORINO (LIMF)

WMT 6525 TORINO (LIMF) CATANIA (LICC)

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

C) sono altresì assicurati:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

D) voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

EJU 4241 NAPOLI (LIRN) SHARM EL SHEIKH (HESH)

MSR 704 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

ETD 080 MALPENSA (LIMC) ABU DHABI (OMAA)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

RJA 104 MALPENSA (LIMC) QUEEN ALIA (OJAI)

SVA 210 MALPENSA (LIMC) JEDDAH (OEJN)

UAE 092 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKKK)

ABY 794 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

NOS 538 MALPENSA (LIMC) MUSCAT (OOMS)

AHY 36 MALPENSA (LIMC) BAKU (UBBB)

ITY 838 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

MAC 454 BERGAMO (LIME) CASABLANCA (GMMN)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

WMT 6391 MALPENSA (LIMC) KING ABDULAZIZ INTL. AIRPORT (OEJN)

ABY 794 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

FDB 1682 NAPOLI (LIRN) DUBAI (OMDB)

MSC 810 NAPOLI (LIRN) SHARM EL SHEIKH (HESH)

EJU 3927 MALPENSA (LIMC) MARRAKECH (GMMX)

GFA 022 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)

Nord America

DAL 185 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREAL (CYUL)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 608 ROMA FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

Sud America

TAM 8073 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR)

ITY 672 FIUMICINO (LIRF) RIO DE JANEIRO (SBGL)

Centro America e area Caraibi

NOS 586 ROMA (LIRF) LA ROMANA (MDLR)

Subcontinente asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

Sud-est asiatico

CAL 76 FIUMICINO (LIRF) TAIPEI (RCTP)

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

SIA 355 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

THA 941 MALPENSA (LIMC) BANGKOK (VTBS)

DKH 1668 MALPENSA (LIMC) ZHENGZHOU (ZHCC) Giappone e Corea

KAL 928 MALPENSA (LIMC) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Africa

ITY 772 FIUMICINO (LIRF) PORT LOUIS MAURITIUS (FIMP)

NOS 5420 MALPENSA (LIMC) DAKAR (GOBD)

È altresì assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati dalle Autorità come beni di prima necessità.

Inoltre, oltre ai voli sopraindicati, possono essere autorizzati ulteriori collegamenti che le compagnie saranno in grado di operare nonostante lo sciopero aerei 28 novembre 2025.

