Sciopero aerei 28 novembre 2025: voli cancellati ITA Airways
Elenco completo dei voli cancellati da ITA Airways il 27, 28 e 29 novembre 2025 per lo sciopero aerei
Sciopero aerei 28 novembre 2025: ITA Airways cancella 26 voli nazionali e invita a verificare lo stato del viaggio online prima di partire.
Lo sciopero aerei nazionale durerà 24 ore e coinvolgerà i settori pubblici e privati, costringendo ITA Airways a modificare l’operativo previsto per venerdì 28 novembre 2025.
Voli cancellati per lo sciopero aerei 28 novembre 2025
Lo sciopero aerei 28 novembre 2025 obbliga ITA Airways a cancellare 26 voli nazionali, dei quali 23 programmati proprio il giorno dell’agitazione. Due voli risultano soppressi il 27 novembre, mentre un ulteriore volo non opererà il 29 novembre 2025.
27 novembre 2025: voli cancellati
- AZ 1321 Roma Fiumicino – Bologna
- AZ 1473 Roma Fiumicino – Venezia
Voli cancellati il 28 novembre 2025 per lo sciopero aerei
- AZ 1287 Milano Linate – Napoli
- AZ 1296 Napoli – Milano Linate
- AZ 1312 Bologna – Roma Fiumicino
- AZ 1318 Bologna – Roma Fiumicino
- AZ 1319 Roma Fiumicino – Bologna
- AZ 1321 Roma Fiumicino – Bologna
- AZ 1351 Milano Linate – Trieste
- AZ 1352 Trieste – Milano Linate
- AZ 1460 Venezia – Roma Fiumicino
- AZ 1462 Venezia – Roma Fiumicino
- AZ 1463 Roma Fiumicino – Venezia
- AZ 1466 Venezia – Roma Fiumicino
- AZ 1475 Roma Fiumicino – Venezia
- AZ 1652 Bari – Milano Linate
- AZ 1653 Milano Linate – Bari
- AZ 1675 Roma Fiumicino – Firenze
- AZ 1677 Roma Fiumicino – Firenze
- AZ 1678 Firenze – Roma Fiumicino
- AZ 1682 Firenze – Roma Fiumicino
- AZ 1704 Catania – Milano Linate
- AZ 1723 Milano Linate – Catania
- AZ 2036 Roma Fiumicino – Milano Linate
- AZ 2059 Milano Linate – Roma Fiumicino
29 novembre 2025: voli cancellati
- AZ 1312 Bologna – Roma Fiumicino
Indicazioni per i passeggeri in caso di volo cancellato il 28 novembre 2025
In vista dello sciopero aerei 28 novembre 2025, ITA Airways invita tutti i passeggeri con biglietti acquistati per quelle date a controllare lo stato dei voli sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure presso l’agenzia di viaggio.
Tale verifica è consigliata prima di raggiungere l’aeroporto, perché lo sciopero aerei potrebbe generare ulteriori variazioni operative.
I viaggiatori coinvolti nello sciopero aerei possono modificare gratuitamente la prenotazione oppure richiedere il rimborso, secondo le condizioni comunicate da ITA Airways.
Il rimborso è previsto se il volo subisce un ritardo superiore a cinque ore o un anticipo maggiore di 60 minuti. Le richieste devono essere presentate entro il 3 dicembre 2025, chiamando il numero +39 06 85960020 oppure rivolgendosi all’agenzia di viaggio. Il costo della chiamata varia in base al gestore telefonico.
