Un nuovo sciopero aerei è indetto per venerdì 26 settembre 2024, dalle 00.00 alle 23.59 con possibili ritardi e cancellazioni di tutti i voli non garantiti.

Lo sciopero aerei del 26 settembre 2025 riguarda molte sigle sindacali e diverse categorie.

Sciopero aerei dei lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto, in tutti gli aeroporti di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59 indetto da CUB Trasporti.

Sciopero del personale Volotea per 24 ore indetto da UILT-UIL.

Personale navigante Wizz Air in sciopero per 24 ore, dalle 00.00 alle 24.00.

All’aeroporto di Milano Linate e Malpensa i principali servizi saranno interessati da un’unica, vasta agitazione. In sciopero per 24 ore, dalle 00.00 alle 24.00, gli addetti alle pulizie Dussmann Service. Dalle 10.00 alle 14.00, si fermeranno il personale Airport Handling, il personale ALHA e il personale MLE, con protesta congiunta indetta da OST CUB Trasporti, OSR USB Lavoro Privato e FLAI Trasporti e Servizi. Infine, gli autisti SEA incroceranno le braccia per 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, con sciopero proclamato da OST CUB Trasporti.

Le compagnie aeree sono tenute, in caso di sciopero, come nel caso dello sciopero aerei di venerdì 26 settembre 2025, ad inviare ad ENAC, l’elenco dei voli garantiti in caso di sciopero.

Fasce orarie di tutela con voli assicurati dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle ore 21. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato la lista dei voli garantiti durante la giornata di sciopero.

Elenco voli garantiti sciopero aerei 26 settembre 2025

Voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso:

A) tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

B) seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

DAT 1821 Palermo (LICJ) – Pantelleria (LICG)

Palermo (LICJ) – Pantelleria (LICG) DAT 1900 Pantelleria (LICG) – Catania (LICC)

Pantelleria (LICG) – Catania (LICC) DAT 1901 Catania (LICC) – Pantelleria (LICG)

Catania (LICC) – Pantelleria (LICG) VOE 1230 Venezia (LIPZ) – Cagliari (LIEE)

Venezia (LIPZ) – Cagliari (LIEE) VOE 1778 Verona (LIPX) – Olbia (LIEO)

Verona (LIPX) – Olbia (LIEO) VOE 1745 Verona (LIPX) – Catania (LICC)

Verona (LIPX) – Catania (LICC) VOE 1533 Verona (LIPX) – Palermo (LICJ)

Verona (LIPX) – Palermo (LICJ) EJU 4115 Napoli (LIRN) – Olbia (LIEO)

Napoli (LIRN) – Olbia (LIEO) EJU 4116 Olbia (LIEO) – Napoli (LIRN)

Olbia (LIEO) – Napoli (LIRN) EJU 3599 Malpensa (LIMC) – Lampedusa (LICD)

Malpensa (LIMC) – Lampedusa (LICD) RYR 1090 Malpensa (LIMC) – Alghero (LIEA)

Malpensa (LIMC) – Alghero (LIEA) RYR 1091 Alghero (LIEA) – Malpensa (LIMC)

Alghero (LIEA) – Malpensa (LIMC) RYR 1551 Venezia (LIPZ) – Cagliari (LIEE)

Venezia (LIPZ) – Cagliari (LIEE) RYR 1552 Cagliari (LIEE) – Venezia (LIPZ)

Cagliari (LIEE) – Venezia (LIPZ) NOS 9067 Malpensa (LIMC) – Cagliari (LIEE)

Malpensa (LIMC) – Cagliari (LIEE) WMT 6525 Torino (LIMF) – Catania (LICC)

Torino (LIMF) – Catania (LICC) WMT 6526 Catania (LICC) – Torino (LIMF)

Catania (LICC) – Torino (LIMF) VLG 6864 Firenze (LIRQ) – Catania (LICC)

Firenze (LIRQ) – Catania (LICC) VLG 6865 Catania (LICC) – Firenze (LIRQ)

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

C) sono altresì assicurati:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

D) voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

EJU 3897 Malpensa – Sharm el Sheikh

Malpensa – Sharm el Sheikh MSR 704 Malpensa – Il Cairo

Malpensa – Il Cairo QTR 128 Malpensa – Doha Hamad

Malpensa – Doha Hamad RJA 104 Malpensa – Queen Alia (Amman)

Malpensa – Queen Alia (Amman) ELY 386 Fiumicino – Tel Aviv

Fiumicino – Tel Aviv SVA 210 Malpensa – Jeddah

Malpensa – Jeddah UAE 206 Malpensa – Dubai

Malpensa – Dubai KAC 166 Fiumicino – Kuwait

Fiumicino – Kuwait MEA 236 Malpensa – Beirut

Malpensa – Beirut AHY 36 Malpensa – Baku

Malpensa – Baku ISR 346 Napoli – Tel Aviv

Napoli – Tel Aviv ITY 838 Fiumicino – Riyadh

Fiumicino – Riyadh OMA 144 Malpensa – Muscat Seeb

Malpensa – Muscat Seeb RBG 543 Bergamo – Il Cairo

Bergamo – Il Cairo MAC 458 Bergamo – Casablanca

Bergamo – Casablanca NOS 5500 Verona – Marsa Alam

Verona – Marsa Alam ETH 737 Malpensa – Addis Abeba

Malpensa – Addis Abeba ETD 80 Malpensa – Abu Dhabi

Malpensa – Abu Dhabi WMT 6391 Malpensa – King Abdulaziz (Jeddah)

Nord America

DAL 289 Venezia – New York JFK

Venezia – New York JFK UAE 205 Malpensa – New York JFK

Malpensa – New York JFK ACA 895 Malpensa – Montréal

Malpensa – Montréal ITY 610 Fiumicino – New York JFK

Fiumicino – New York JFK AAL 199 Malpensa – New York JFK

Malpensa – New York JFK TSC 409 Venezia – Montréal

Venezia – Montréal NOS 786 Palermo – New York JFK

Palermo – New York JFK WJA 033 Fiumicino – Calgary

Fiumicino – Calgary AMX 71 Fiumicino – Città del Messico

Fiumicino – Città del Messico UAL 415 Malpensa – Chicago

Sud America

TAM 8073 Malpensa – Guarulhos (San Paolo)

Malpensa – Guarulhos (San Paolo) ITY 680 Fiumicino – Buenos Aires

Subcontinente asiatico

ITY 770 Fiumicino – Delhi

Fiumicino – Delhi NOS 524 Malpensa – Amritsar

Malpensa – Amritsar DKH 1668 Malpensa – Zhengzhou

Sud Est Asiatico

CHH 0428 Malpensa – Chongqing

Malpensa – Chongqing CPA 234 Malpensa – Hong Kong

Malpensa – Hong Kong CAL 76 Fiumicino – Taipei

Fiumicino – Taipei EVA 96 Malpensa – Taipei

Malpensa – Taipei CCA 950 Malpensa – Beijing

Malpensa – Beijing SIA 355 Malpensa – Singapore

Malpensa – Singapore THA 941 Malpensa – Bangkok

Malpensa – Bangkok NOS 763 Malpensa – Almaty

Malpensa – Almaty DKM 1668 Malpensa – Zhengzhou

Giappone e Corea

KAL 928 Malpensa – Incheon (Seoul)

Malpensa – Incheon (Seoul) ITY 792 Fiumicino – Tokyo Haneda

Africa

ITY 854 Fiumicino – Dakar

Fiumicino – Dakar NOS 592 Malpensa – Zanzibar

E’ altresì assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti Autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente

Aggiornamenti al seguente link (elenco voli garantiti – venerdì 26 settembre 2025)

