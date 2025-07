SCIOPERI

Sciopero aerei il 26 luglio 2025 dalle 13:00 alle 17:00. Una nuova agitazione nazionale rischia di mettere in seria difficoltà migliaia di passeggeri. Lo sciopero aerei potrebbe causare numerosi voli cancellati e in ritardo, sia su rotte nazionali che internazionali.

Diverse sigle sindacali hanno proclamato lo sciopero a livello nazionale, coinvolgendo compagnie aeree e società di handling. Vediamo gli orari dello sciopero, compagnie coinvolte, voli garantiti.

Sciopero aerei 26 luglio 2025

Lo sciopero aerei di sabato 26 luglio 2025 si svolgerà dalle 13:00 alle 17:00, su scala nazionale, e potrà influenzare centinaia di voli in partenza e in arrivo in tutta Italia.

La protesta riguarda sia il personale navigante che gli operatori di terra, aumentando il rischio di voli cancellati, ritardi significativi e possibili disservizi negli scali aeroportuali.

Le sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero:

Sciopero per tutti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto CUB Trasporti

Volotea , sciopero del personale della compagnia aerea su scala nazionale UILT-UIL

, sciopero del personale della compagnia aerea su scala nazionale Personale Swissport Italia in sciopero all’aeroporto di Milano Linate UILT-UIL, FILT-CGIL, FIT-CISL

in sciopero all’aeroporto di Sciopero delle aziende handling associate ad Assohandlers, operanti negli aeroporti italiani FLAI Trasporti e Servizi

La fascia oraria colpita dallo sciopero è dalle 13:00 alle 17:00, periodo in cui si prevedono ritardi e cancellazioni su numerosi voli.

Enac: voli garantiti durante lo sciopero

Nonostante lo sciopero aerei, alcune rotte verranno comunque operate. L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) pubblica l’elenco ufficiale dei voli garantiti, che non possono essere cancellati anche in caso di sciopero.

Fasce orarie voli tutelate

La normativa prevede che, durante qualsiasi sciopero aerei, vengano rispettate due fasce protette in cui i voli devono essere regolarmente effettuati:

7:00 – 10:00

18:00 – 21:00

Se il volo rientra in queste fasce, è tra i voli garantiti. In ogni caso, è consigliabile:

Verificare l’operatività sul sito della compagnia aerea;

Consultare la lista dei voli garantiti sul sito ENAC ;

sul sito ; Attivare notifiche push da parte degli aeroporti o delle app ufficiali.

