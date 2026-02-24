SCIOPERI

Il 26 febbraio 2026 è previsto uno sciopero aerei che coinvolge l’intero settore del trasporto aereo nazionale. L’agitazione è stata comunicata ufficialmente dall’ENAC e interesserà personale di volo, lavoratori aeroportuali e compagnie.

Di seguito il testo ufficiale con l’indicazione completa dei voli garantiti.

Comunicazione ufficiale

Scioperi nazionali settore trasporto aereo del 26 febbraio 2026:

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, modalità 24 ore, dalle

ore 00:00 alle ore 23:59;

ore 00:00 alle ore 23:59; Personale Soc. Vueling Airlines, modalità 4 ore, dalle ore 13:00 alle ore 17:00;

Piloti e Assistenti di volo Soc. Easy Jet Airlines Limited, modalità 24 ore, dalle ore

00:01 alle ore 24:00;

00:01 alle ore 24:00; Personale Soc. ITA Airways, modalità 24 ore, dalle ore 00:01 alle ore 24:00.

Voli garantiti in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre

2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici

essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso:

A) tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00;

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di

proclamazione dello sciopero.

B) seguenti voli garantiti di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del

traffico continentale:

EJU 3565 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE)

EJU 3566 CAGLIARI (LIEE) MALPENSA (LIMC)

VOE 1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

RYR 1551 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

RYR 1552 CAGLIARI (LIEE) VENEZIA (LIPZ)

AEZ 2120 COMISO (LICB) LINATE (LIML)

AEZ 2121 LINATE (LIML) COMISO (LICB)

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento

dell’inizio dello sciopero.

C) sono altresì garantiti:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause

indipendenti dalla volontà delle parti; l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non

oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

D) voli intercontinentali garantiti: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali

nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

MSR 704 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

ETD 080 MALPENSA (LIMC) ABU DHABI (OMAA)

ELY 388 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

MEA 232 FIUMICINO (LIRF) BEIRUT (OLBA)

QTR 118 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

UAE 136 VENEZIA (LIPZ) DUBAI (OMDB)

ITY 810 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

WMT 6391 MALPENSA (LIMC) KING ABDULAZIZ INTL. AIRPORT (OEJN)

ABY 696 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

EJU 3989 MALPENSA (LIMC) LUXOR (HELX)

ISR 342 FIUMICINO LIRF TEL AVIV LLBG

AIZ 338 MALPENSA LIMC TEL AVIV LLBG

AHY 036 MALPENSA (LIMC) BAKU (UBBB)

KAC 164 MALPENSA (LIMC) KUWAIT (OKKK)

Nord America

DAL 185 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREAL (CYUL)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

AMX 71 FIUMICINO (LIRF) CITTÀ DEL MESSICO (MMMX)

ITY 630 FIUMICINO (LIRF) MIAMI (KMIA)

Sud America

TAM 8073 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR)

ITY 678 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Centro America e sub area caraibica

NOS 402 VERONA (LIPX) CANCUN (MMUN) via FIUMICINO (LIRF)

Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

Sub area Sud Est Asiatico

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

THA 941 MALPENSA (LIMC) BANGKOK (VTBS)

CPA 234 MALPENSA (LIMC) HONG KONG (VHHH)

ITY 758 FIUMICINO (LIRF) BANGKOK (VTBS)

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

Sub area Giappone e Corea

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Africa

ITY 852 FIUMICINO (LIRF) ACCRA (DGAA)

NOS 4723 VERONA (LIPX) BOA VISTA (GVBA)

E’ altresì garantito, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo,

il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle

competenti Autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle

popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle

relative prestazioni indispensabili.

Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in

condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

Leggi anche: Sciopero aerei 26 febbraio 2026: voli cancellati ITA Airways