Piloti easyJet in sciopero per 24 ore

Sciopero aerei lunedì 24 marzo 2025 di 24 ore dei piloti easyJet. Per chi viaggia in aereo, si prospetta una giornata con forte rischio di ritardi e cancellazioni di tutti i voli non garantiti.

Il 24 marzo 2025 si terrà uno sciopero aerei di 24 ore che coinvolgerà piloti easyJet in Italia. Lo sciopero è proclamato da FILT-CGIL/UILT-UIL ANPAC + RSA, i sindacati rappresentativi dei piloti lavoratori easyJet.

Voli easyJet garantiti durante lo sciopero aerei del 24 marzo 2025

easyJet ha confermato che durante lo sciopero aerei del 24 marzo 2025 alcuni voli saranno garantiti. I passeggeri possono fare riferimento ai seguenti voli garantiti:

EJU 4241 NAPOLI (LIRN) SHARM EL SHEIKH (HESH)

EJU 4242 SHARM EL SHEIKH (HESH) NAPOLI (LIRN)

EasyJet dovrà comunque garantire, lunedì 24 marzo 2025, tutti i voli programmati in partenza e in arrivo nelle fasce orarie comprese tra le 7.00 e le 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

Enac, voli garantiti sciopero aerei 24 marzo 2025

Durante lo sciopero aerei sono previste fasce orarie nei quali i voli aerei sono garantiti

Le fasce orarie con voli garantiti ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) sono dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Durante lo sciopero aerei in queste fasce orarie i voli programmati dovrebbero essere garantiti e quindi effettuati regolarmente. È comunque fondamentale verificare il proprio volo con la compagnia aerea.

Elenco voli garantiti Enac durante lo sciopero aerei: Voli Garantiti durante lo sciopero del 24 marzo 2025

Consigli per i passeggeri durante lo sciopero

I passeggeri coinvolti dallo sciopero dei voli aerei il 24 marzo 2025 sono invitati a controllare le comunicazioni ufficiali della compagnia aerea e verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

