Sciopero aerei il 20 giugno 2025 di 24 ore. La giornata di venerdì 20 giugno 2025 si preannuncia difficile per chi deve viaggiare in aereo a causa dello sciopero. Potrebbero verificarsi possibili ritardi e cancellazioni dei voli non garantiti.

Dopo il rinvio del 13 giugno 2025, è confermato lo sciopero aerei del 20 giugno 2025 di 24 ore, con ricadute pesanti su partenze e arrivi dei voli in numerosi aeroporti italiani.

Lo sciopero aerei riguarda piloti, assistenti di volo, personale di terra e controllori.

Le compagnie aeree coinvolte nello sciopero sono tra le più attive sul mercato nazionale e internazionale: ITA Airways, Ryanair, easyJet e Wizz Air.

Le motivazioni dello sciopero vanno dalle rivendicazioni salariali alla gestione dei turni e alle condizioni operative, in particolare in vista dell’aumento dei passeggeri previsto per l’estate.

Sciopero aerei e voli garantiti Enac

Come previsto dalla normativa vigente di Enac, durante lo sciopero aerei sono garantiti i voli in alcune fasce orarie.

I collegamenti dei voli compresi tra le 7:00 e le 10:00 e tra le 18:00 e le 21:00 dovrebbero partire regolarmente.

Tutti gli altri voli potrebbero essere cancellati o subire ritardi. Per questo è fondamentale controllare in anticipo lo stato del proprio volo prima della partenza.

Aeroporti coinvolti nello sciopero aerei

I disagi dello sciopero interesseranno soprattutto gli aeroporti a maggiore traffico. Sono previste criticità all’aeroporto di Roma Fiumicino, aeroporto di Milano Malpensa, aeroporto di Napoli, aeroporto di Bergamo, aeroporto di Bologna e aeroporto di Catania.

Negli stessi aeroporti si potrebbero verificare rallentamenti nei controlli, ritardi nella consegna dei bagagli e sovraffollamento nelle aree di imbarco.

Come prepararsi allo sciopero

Chi viaggia il 20 giugno 2025 dovrebbe verificare lo stato del volo tramite app, e-mail o sito web della compagnia aerea.

È consigliabile presentarsi in aeroporto con largo anticipo e avere un piano alternativo in caso di cancellazione.

