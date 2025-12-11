Sciopero aerei 17 dicembre voli garantiti Enac
Voli nazionali e internazionali garantiti durante lo sciopero dei voli aerei
Un nuovo sciopero aerei è indetto per mercoledì 17 dicembre 2025, dalle 13.00 alle 17.00, con possibili ritardi e cancellazioni di tutti i voli non garantiti.
Lo sciopero aerei del 17 dicembre 2025 riguarda diverse sigle sindacali e categorie.
Sciopero aerei del personale ENAV ACC Roma, del personale delle aziende handling associate Assohandlers operanti negli aeroporti italiani, del personale ITA Airways, del personale Vueling Airlines e del personale di terra di Air France e KLM, in tutti gli aeroporti, con modalità di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00.
Le compagnie aeree sono tenute, in caso di sciopero, come nel caso dello sciopero aerei di mercoledì 17 dicembre 2025, ad inviare ad ENAC, l’elenco dei voli garantiti in caso di sciopero.
Fasce orarie di tutela con voli assicurati dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle ore 21. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato la lista dei voli garantiti durante la giornata di sciopero.
Elenco voli garantiti sciopero aerei 17 dicembre 2025
Voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso:
A) tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla proclamazione dello sciopero.
B) Seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:
- DTR 1842 Lampedusa (LICD) – Catania (LICC)
- DTR 1841 Catania (LICC) – Lampedusa (LICD)
- VLG 6864 Firenze (LIRQ) – Catania (LICC)
- VLG 6865 Catania (LICC) – Firenze (LIRQ)
- WMT 6526 Catania (LICC) – Torino (LIMF)
- WMT 6525 Torino (LIMF) – Catania (LICC)
- RYR 279 Catania (LICC) – Venezia (LIPZ)
- RYR 280 Venezia (LIPZ) – Catania (LICC)
- RYR 6256 Pisa (LIRP) – Palermo (LICJ)
- RYR 6255 Palermo (LICJ) – Pisa (LIRP)
- RYR 19 Cagliari (LIEE) – Bologna (LIPE)
- RYR 18 Bologna (LIPE) – Cagliari (LIEE)
Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.
C) Sono altresì assicurati:
- la partenza dei voli schedulati prima dell’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;
- l’arrivo negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con atterraggio stimato entro 30 minuti dall’inizio dello sciopero.
D) Voli intercontinentali garantiti: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo e i seguenti in partenza:
Medio Oriente
- MSR 704 Malpensa – Cairo
- UAE 78L Fiumicino – Dubai
- SVA 208 Fiumicino – Riyadh
- QTR 128 Malpensa – Doha
- RJA 102 Fiumicino – Amman
- EJU 3929 Malpensa – Marrakech
- KAC 166 Fiumicino – Kuwait
- ITY 838 Fiumicino – Riyadh
- ETH 737 Malpensa – Addis Abeba
- ISR 352 Verona – Tel Aviv
- J2 036 Malpensa – Baku
- EJU 3899 Malpensa – Sharm el Sheikh
- WMT 6229 Fiumicino – Jeddah
Nord America
- ITY 610 Fiumicino – New York JFK
- ACA 893 Fiumicino – Montréal
- AAL 239 Fiumicino – Dallas
Subcontinente asiatico
- ITY 770 Fiumicino – Delhi
Sud-Est Asiatico
- CHH 7992 Fiumicino – Chongqing
- CCA 950 Malpensa – Beijing
- SIA 377 Malpensa – Singapore
- THA 941 Malpensa – Bangkok
- ITY 758 Fiumicino – Bangkok
Giappone e Corea
- ITY 792 Fiumicino – Tokyo Haneda
Africa
- NOS 3420 Malpensa – Dakar
- ITY 854 Fiumicino – Dakar
È altresì assicurato, tramite voli indispensabili o cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali e beni di prima necessità.
Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le società potranno effettuare in base alle previsioni di adesione allo sciopero.
Aggiornamenti al seguente link (elenco voli garantiti – mercoledì 17 dicembre 2025)
