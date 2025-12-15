Sciopero aerei 17 dicembre 2025: ITA Airways voli cancellati
Istruzioni ITA Airways per i passeggeri con volo cancellato il 17 dicembre a causa dello sciopero
A causa dello sciopero aerei, proclamato per mercoledì 17 dicembre 2025, della durata di 4 ore, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, alcuni voli di ITA Airways sono stati cancellati e altri potrebbero essere ritardati.
Per la giornata di mercoledì 17 dicembre potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli di ITA Airways.
La compagnia aerea ITA Airways ha cancellato 72 voli nazionali e internazionali, a causa dello sciopero aerei.
- AZ 60 ROMA FIUMICINO MADRID
- AZ 61 MADRID ROMA FIUMICINO
- AZ 76 ROMA FIUMICINO BARCELLONA
- AZ 77 BARCELLONA ROMA FIUMICINO
- AZ 107 AMSTERDAM ROMA FIUMICINO
- AZ 110 ROMA FIUMICINO AMSTERDAM
- AZ 159 BRUXELLES ROMA FIUMICINO
- AZ 160 ROMA FIUMICINO BRUXELLES
- AZ 213 LONDRA ROMA FIUMICINO
- AZ 214 ROMA FIUMICINO LONDRA
- AZ 319 PARIGI ROMA FIUMICINO
- AZ 324 ROMA FIUMICINO PARIGI
- AZ 344 ROMA FIUMICINO NIZZA
- AZ 345 NIZZA ROMA FIUMICINO
- AZ 404 ROMA FIUMICINO FRANCOFORTE
- AZ 407 FRANCOFORTE ROMA FIUMICINO
- AZ 433 MONACO ROMA FIUMICINO
- AZ 436 ROMA FIUMICINO MONACO
- AZ 573 ZURIGO ROMA FIUMICINO
- AZ 574 ROMA FIUMICINO ZURIGO
- AZ 575 GINEVRA ROMA FIUMICINO
- AZ 578 ROMA FIUMICINO GINEVRA
- AZ 718 ROMA FIUMICINO ATENE
- AZ 719 ATENE ROMA FIUMICINO
- AZ 800 ROMA FIUMICINO ALGERI
- AZ 801 ALGERI ROMA FIUMICINO
- AZ 866 ROMA FIUMICINO TUNISI
- AZ 867 TUNISI ROMA FIUMICINO
- AZ 1156 REGGIO CALABRIA ROMA FIUMICINO
- AZ 1157 ROMA FIUMICINO REGGIO CALABRIA
- AZ 1176 LAMEZIA TERME MILANO LINATE
- AZ 1177 MILANO LINATE LAMEZIA TERME
- AZ 1269 ROMA FIUMICINO NAPOLI
- AZ 1270 NAPOLI ROMA FIUMICINO
- AZ 1281 MILANO LINATE NAPOLI
- AZ 1282 NAPOLI MILANO LINATE
- AZ 1287 MILANO LINATE NAPOLI
- AZ 1296 NAPOLI MILANO LINATE
- AZ 1318 BOLOGNA ROMA FIUMICINO
- AZ 1319 ROMA FIUMICINO BOLOGNA
- AZ 1351 MILANO LINATE TRIESTE
- AZ 1352 TRIESTE MILANO LINATE
- AZ 1417 ROMA FIUMICINO TORINO
- AZ 1428 TORINO ROMA FIUMICINO
- AZ 1462 VENEZIA ROMA FIUMICINO
- AZ 1475 ROMA FIUMICINO VENEZIA
- AZ 1570 ALGHERO ROMA FIUMICINO
- AZ 1575 ROMA FIUMICINO ALGHERO
- AZ 1613 ROMA FIUMICINO BARI
- AZ 1616 BARI ROMA FIUMICINO
- AZ 1619 ROMA FIUMICINO BRINDISI
- AZ 1622 BRINDISI ROMA FIUMICINO
- AZ 1677 ROMA FIUMICINO FIRENZE
- AZ 1682 FIRENZE ROMA FIUMICINO
- AZ 1704 CATANIA MILANO LINATE
- AZ 1720 CATANIA MILANO LINATE
- AZ 1721 MILANO LINATE CATANIA
- AZ 1723 MILANO LINATE CATANIA
- AZ 1726 CATANIA ROMA FIUMICINO
- AZ 1745 ROMA FIUMICINO CATANIA
- AZ 1764 PALERMO MILANO LINATE
- AZ 1765 MILANO LINATE PALERMO
- AZ 1766 PALERMO ROMA FIUMICINO
- AZ 1781 ROMA FIUMICINO PALERMO
- AZ 1792 PALERMO ROMA FIUMICINO
- AZ 1799 ROMA FIUMICINO PALERMO
- AZ 2038 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE
- AZ 2044 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE
- AZ 2059 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO
- AZ 2071 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO
- AZ 2092 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE
- AZ 2133 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO
Aggiornamenti sciopero aerei sul sito ITA Airways
E’ attivo un piano di emergenza utile per limitare le cancellazioni i ritardi e i disagi per i passeggeri.
Tutti i viaggiatori che, hanno acquistato un biglietto della compagnia aerea ITA Airways, per volare il 17 dicembre 2025, giorno dello sciopero aerei, devono verificare quindi lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto.
Possono verificare sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli , oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.
I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 17 dicembre 2025, giorno dello sciopero aerei, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno:
- cambiare la prenotazione senza alcuna penale
- chiedere anche il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore)
Il cambio o il rimborso del biglietto aereo per il volo coinvolto nello sciopero aerei del 17 dicembre 2025, è consentito entro e non oltre il 24 dicembre 2025, chiamando il numero +39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.
