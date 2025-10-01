SCIOPERI

Possibili ritardi e cancellazioni anche dei voli in arrivo

Lo sciopero aerei del 14 ottobre 2025 paralizzerà completamente l’aeroporto di Bruxelles. Tutti i voli in partenza saranno cancellati e si prevedono gravi disagi anche per i voli in arrivo.

Lo sciopero in Belgio, di carattere nazionale, coinvolgerà anche il trasporto pubblico, con conseguenze importanti per chi deve viaggiare da e verso la capitale belga.

Sciopero aerei 14 ottobre a Bruxelles voli cancellati

Il sciopero aerei del 14 ottobre nasce dalla mobilitazione del personale del fornitore di servizi di sicurezza dell’aeroporto di Bruxelles. Senza controlli adeguati, garantire la sicurezza diventa impossibile.

Per questo motivo, in accordo con le compagnie aeree, è stato deciso di annullare tutti i voli in partenza il 14 ottobre 2025. Si tratta di una delle più grandi azioni di sciopero che il Belgio abbia visto negli ultimi anni.

Le compagnie aeree informeranno i viaggiatori con comunicazioni dirette, offrendo rimborso, cambio data o riprotezione.

Sciopero aerei: ritardo e cancellazione dei voli in arrivo

Lo sciopero aerei a Bruxelles non colpisce soltanto le partenze. Anche i voli passeggeri in arrivo rischiano di essere cancellati o di subire ritardi, poiché l’interruzione dei servizi di sicurezza compromette le normali procedure di accoglienza.

Per questo i passeggeri sono invitati a controllare lo stato del proprio volo sul sito della compagnia o dell’aeroporto, così da non trovarsi impreparati di fronte alle cancellazioni dovute allo sciopero aerei.

Sciopero trasporto pubblico: disagi in Belgio

Il sciopero aerei del 14 ottobre 2025 si somma a un più ampio sciopero nazionale in Belgio, che interesserà anche i trasporti terrestri.

Sono previste interruzioni su treni, autobus e tram, con possibili sospensioni totali dei servizi. I viaggiatori devono quindi considerare che raggiungere o lasciare Bruxelles sarà complicato non solo per lo sciopero dei voli, ma anche per lo sciopero dei trasporti.

Aggiornamenti costanti sono disponibili sui siti ufficiali di NMBS/SNCB e De Lijn.

Cosa devono fare i passeggeri

Chi aveva prenotato un volo da Bruxelles il 14 ottobre deve sapere che, a causa dello sciopero aerei, sono disponibili diverse opzioni:

Rimborso del biglietto per i voli cancellati.

per i voli cancellati. Riprotezione su un altro volo nei giorni successivi.

nei giorni successivi. Cambio gratuito della prenotazione.

Il consiglio principale è di contattare direttamente la propria compagnia aerea e seguire le comunicazioni ufficiali relative allo sciopero.

