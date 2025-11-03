SCIOPERI

Lo sciopero aerei del 14 novembre 2025 interesserà due importanti compagnie europee: EasyJet e Volotea. La protesta coinvolgerà il personale navigante e di volo, con modalità e orari diversi, ma con adesione a livello nazionale.

Sciopero aerei EasyJet: stop ai voli di quattro ore

Per la compagnia EasyJet Airline Company Limited, il sindacato USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero aerei di quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00 del 14 novembre 2025.

L’agitazione riguarda il personale navigante e si inserisce nel più ampio quadro delle vertenze relative alle condizioni di lavoro nel settore del trasporto aereo.

Sciopero aerei Volotea: 24 ore di fermo voli nazionale

Anche Volotea si fermerà nella stessa giornata. La UILT-UIL ha indetto uno sciopero di 24 ore, sempre con carattere nazionale, che coinvolgerà il personale della compagnia.

La protesta è formalmente proclamata dal 30 ottobre 2025 e comunicata alle autorità competenti lo stesso giorno alle 17:18.

Effetti dello sciopero sul traffico aereo e passeggeri

Le due azioni di sciopero aerei, una parziale e una totale, potrebbero generare disagi ai passeggeri, in particolare nelle fasce orarie pomeridiane e serali.

Come di consueto, l’ENAC pubblicherà l’elenco dei voli garantiti, mentre le compagnie informeranno i clienti su eventuali cancellazioni o riprogrammazioni.

Voli garantiti in caso di sciopero

Durante lo sciopero aerei, sono sempre previste fasce orarie di tutela, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati: dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00.

L’elenco aggiornato dei voli garantiti in caso di sciopero è disponibile sul sito ufficiale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC).

Queste informazioni permettono ai passeggeri di pianificare gli spostamenti e verificare in anticipo se il proprio volo rientra tra quelli assicurati per legge.

Informazioni utili per chi vola il 14 novembre

I viaggiatori che hanno voli prenotati con EasyJet o Volotea per il 14 novembre, giorno dello sciopero aerei, devono verificare lo stato del proprio volo prima della partenza.

Si consiglia di consultare:

il sito ufficiale ENAC per l’elenco dei voli garantiti,

per l’elenco dei voli garantiti, i portali EasyJet e Volotea per aggiornamenti su cancellazioni o modifiche operative.

