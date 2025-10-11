SCIOPERI

Sciopero aerei il 13 ottobre 2025 dalle ore 12:00 alle ore 16:00, che coinvolgerà il personale di ADR Aeroporti di Roma, la società che gestisce l’aeroporto di Roma Fiumicino e Roma Ciampino.

Lo sciopero aerei del 13 ottobre è proclamato dal sindacato FAST-Confsal Trasporto Aereo. Durerà 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00, interessando migliaia di lavoratori del comparto aeroportuale.

Voli garantiti durante lo sciopero aerei

Durante lo sciopero aerei nazionale del 13 ottobre 2025, come previsto dalla normativa ENAC, vengono rispettate le fasce orarie di tutela in cui i voli devono comunque essere operativi.

Il 13 ottobre 2025 sono garantiti i voli dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

I voli programmati all’interno di queste fasce orarie non dovrebbero subire variazioni. Per tutti gli altri, i passeggeri devono informarsi sul proprio volo presso la compagnia aerea o sui siti ufficiali di Aeroporti di Roma, sito dell’aeroporto di Fiumicino (FCO) e aeroporto di Ciampino (CIA).

Impatto previsto

Lo sciopero aerei del 13 ottobre 2025 potrebbe avere ripercussioni significative sul traffico aereo nazionale e internazionale. Anche se lo stop è limitato a quattro ore, la congestione operativa negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino potrebbe causare ritardi e cancellazioni.

L’ENAC ricorda che durante gli scioperi sono garantiti i servizi minimi essenziali e invita i viaggiatori a controllare costantemente le comunicazioni ufficiali.

Lo sciopero aerei FAST-Confsal coinvolge tutto il personale dipendente di ADR, a conferma del malessere diffuso tra gli operatori del settore.

