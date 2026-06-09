SCIOPERI

Orari protetti, tratte confermate e informazioni utili ai passeggeri

Lo sciopero aerei del 13 giugno 2026 potrebbe causare disagi a migliaia di passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani. L’agitazione sindacale coinvolge il personale navigante di EasyJet, compresi piloti e assistenti di volo, e si svolgerà dalle ore 06:00 alle ore 24:00.

Per limitare i disagi e garantire i servizi essenziali, l’Enac ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti e delle fasce orarie protette che dovranno essere rispettate durante la giornata di protesta.

Sciopero aerei 13 giugno 2026: voli garantiti

Come previsto dalla legge 146/1990 e dalla delibera della Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, saranno assicurati tutti i voli programmati nelle fasce orarie protette.

In particolare, saranno garantiti:

tutti i voli, inclusi quelli charter, schedulati in partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00 ;

e le ore ; tutti i voli, inclusi quelli charter, schedulati in partenza tra le ore 18:00 e le ore 21:00 ;

e le ore ; tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della proclamazione dello sciopero.

Elenco voli garantiti EasyJet

Per quanto riguarda i collegamenti con le isole servite da un’unica frequenza giornaliera, saranno regolarmente operati i seguenti voli:

EJU 3599 Milano Malpensa (LIMC) – Lampedusa (LICD)

Milano Malpensa (LIMC) – Lampedusa (LICD) EJU 3600 Lampedusa (LICD) – Milano Malpensa (LIMC)

Lampedusa (LICD) – Milano Malpensa (LIMC) EJU 4101 Napoli (LIRN) – Palermo (LICJ)

Napoli (LIRN) – Palermo (LICJ) EJU 4113 Napoli (LIRN) – Olbia (LIEO)

Saranno inoltre effettuati i seguenti collegamenti internazionali:

EJU 3895 Milano Malpensa (LIMC) – Marsa Alam (HEMA)

Milano Malpensa (LIMC) – Marsa Alam (HEMA) EJU 3993 Milano Malpensa (LIMC) – Capo Verde (GVAC)

Fasce orarie protette e altri collegamenti assicurati

Oltre ai voli espressamente indicati, la normativa prevede ulteriori garanzie per i passeggeri.

Saranno infatti assicurati:

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo sul territorio nazionale, compresi quelli con transito su aeroporti italiani;

tutti i voli nazionali già in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

i voli internazionali con orario stimato di arrivo entro trenta minuti dall’inizio dell’astensione;

i voli programmati prima delle ore 06:00 e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

L’Enac ricorda che durante gli scioperi del trasporto aereo sono previste le fasce orarie di tutela dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali i voli devono essere comunque effettuati.

Oltre ai collegamenti indicati nell’elenco dei voli garantiti, EasyJet potrà effettuare ulteriori voli qualora le condizioni operative e la disponibilità del personale lo consentano.

Cosa fare se il volo viene cancellato

I passeggeri che devono viaggiare il 13 giugno 2026 sono invitati a verificare costantemente lo stato del proprio volo tramite i canali ufficiali della compagnia aerea.

L’Enac sottolinea inoltre che informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste direttamente alla compagnia aerea di riferimento.

In caso di cancellazione sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto oppure accettare una soluzione alternativa proposta dal vettore. È consigliabile monitorare eventuali comunicazioni ricevute via e-mail, SMS o tramite l’app della compagnia prima di recarsi in aeroporto.

Riepilogo dei voli garantiti Enac

Di seguito l’elenco dei collegamenti EasyJet garantiti durante la giornata del 13 giugno 2026:

EJU 3599 Milano Malpensa – Lampedusa

Milano Malpensa – Lampedusa EJU 3600 Lampedusa – Milano Malpensa

Lampedusa – Milano Malpensa EJU 4101 Napoli – Palermo

Napoli – Palermo EJU 4113 Napoli – Olbia

Napoli – Olbia EJU 3895 Milano Malpensa – Marsa Alam

Milano Malpensa – Marsa Alam EJU 3993 Milano Malpensa – Capo Verde

Restano inoltre garantiti tutti i voli programmati nelle fasce orarie protette 07:00-10:00 e 18:00-21:00.

Lo sciopero aerei del 13 giugno 2026 durerà dalle ore 06:00 alle ore 24:00. Prima della partenza è consigliabile controllare lo stato del proprio volo e verificare eventuali aggiornamenti comunicati dalla compagnia aerea.

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