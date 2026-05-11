SCIOPERI

Sciopero aerei lunedì 11 maggio 2026. Interessa il personale ENAV ACC Roma e il personale piloti e assistenti di volo EasyJet Airlines Limited. Lo sciopero durerà 8 ore, dalle 10:00 alle 18:00. Possono verificarsi cancellazioni e ritardi dei voli negli aeroporti italiani.

Nonostante lo stop, ENAC ha pubblicato l’elenco completo dei voli garantiti. Questi voli saranno regolarmente operativi durante lo sciopero, oltre ai voli di Stato, sanitari, militari, umanitari e di emergenza.

Sciopero aerei 11 maggio 2026: orari e personale coinvolto

Secondo la comunicazione ufficiale ENAC, lo sciopero coinvolge:

personale Soc. ENAV ACC Roma

piloti e assistenti di volo EasyJet Airlines Limited

Orario dello sciopero:

dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Voli garantiti ENAC: elenco completo dei collegamenti nazionali

ENAC, durante lo sciopero aerei, ha confermato i seguenti voli essenziali da e per le isole e le tratte con unica frequenza giornaliera.

EasyJet voli garantiti

EJU 3567 MALPENSA (LIMC) – CAGLIARI (LIEE)

EJU 3568 CAGLIARI (LIEE) – MALPENSA (LIMC)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) – LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) – MALPENSA (LIMC)

EJU 3619 MALPENSA (LIMC) – OLBIA (LIEO)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) – OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) – NAPOLI (LIRN)

Vueling voli garantiti

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) – CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) – FIRENZE (LIRQ)

DAT voli garantiti

DAT 1842 LAMPEDUSA (LICD) – CATANIA (LICC)

DAT 1841 CATANIA (LICC) – LAMPEDUSA (LICD)

Volotea voli garantiti

VOE 1703 ANCONA (LIPY) – CATANIA (LICC)

VOE 1740 CATANIA (LICC) – VERONA (LIPX)

VOE 1316 BERGAMO (LIME) – OLBIA (LIEO)

VOE 1886 OLBIA (LIEO) – TORINO (LIMF)

Wizz Air voli garantiti

WMT 6137 FIUMICINO (LIRF) – LAMPEDUSA (LICD)

Ryanair voli garantiti

RYR 1044 PALERMO (LICJ) – CUNEO (LIMZ)

RYR 1045 CUNEO (LIMZ) – PALERMO (LICJ)

RYR 8727 CAGLIARI (LIEE) – BARI (LIBD)

RYR 8726 BARI (LIBD) – CAGLIARI (LIEE)

Aeroitalia voli garantiti

AEZ 2120 COMISO (LICB) – LINATE (LIML)

AEZ 2121 LINATE (LIML) – COMISO (LICB)

Voli internazionali garantiti durante lo sciopero

Durante lo sciopero aerei, saranno inoltre garantiti i collegamenti intercontinentali in arrivo e numerosi voli in partenza dagli aeroporti italiani.

Medio Oriente v oli garantiti

MSR 792 FIUMICINO (LIRF) – CAIRO (HECA)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) – RIYADH (OERK)

QTR 132 FIUMICINO (LIRF) – DOHA HAMAD (OTHH)

ELY 286 FIUMICINO (LIRF) – TEL AVIV (LLBG)

EJU 4241 NAPOLI (LIRN) – SHARM EL-SHEIKH (HESH)

UAE 78L (098) FIUMICINO (LIRF) – DUBAI (OMDB)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) – CAIRO (HECA)

ISR 344 FIUMICINO (LIRF) – TEL AVIV (LLBG)

Nord America voli garantiti

ITY 608 FIUMICINO (LIRF) – NEW YORK (KJFK)

DAL 233 NAPOLI (LIRN) – NEW YORK (KJFK)

DAL 231 ROMA (LIRF) – NEW YORK (KJFK)

DAL 67 ROMA (LIRF) – ATLANTA (KATL)

DAL 113 ROMA (LIRF) – BOSTON (KBOS)

ITY 614 FIUMICINO (LIRF) – BOSTON (KBOS)

ITY 630 FIUMICINO (LIRF) – MIAMI (KMIA)

AAL 719 FIUMICINO (LIRF) – PHILADELPHIA (KCLT)

AAL 239 FIUMICINO (LIRF) – DALLAS-FORT WORTH (KFTW)

AAL 721 FIUMICINO (LIRF) – CHARLOTTE (KCLT)

AAL 781 NAPOLI (LIRN) – PHILADELPHIA (KCLT)

TSC 403 FIUMICINO (LIRF) – MONTRÉAL (CYUL)

WJA 025 FIUMICINO (LIRF) – CALGARY (CYYC)

ACA 891 FIUMICINO (LIRF) – MONTREAL TRUDEAU (CYYZ)

ACA 893 FIUMICINO (LIRF) – TORONTO PEARSON (CYUL)

ASA 181 FIUMICINO (LIRF) – SEATTLE (KSEA)

Voli garantiti per Asia

Giappone e Corea

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) – TOKYO HANEDA (RJTT)

Subcontinente indiano

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) – DELHI (VIDP)

Sud Est Asiatico

CPA 292 FIUMICINO (LIRF) – HONG KONG (VHHH)

Voli garantiti per Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) – GUARULHOS (SBGR)

Voli garantiti per Africa

ITY 852 FIUMICINO (LIRF) – ACCRA (DGAA)

Cosa prevede ENAC durante lo sciopero

L’ENAC specifica inoltre che durante lo sciopero aerei saranno garantiti:

tutti i voli charter da e per le isole autorizzati prima della proclamazione dello sciopero

i voli nazionali già in corso all’inizio dello sciopero

i voli internazionali con arrivo previsto entro 30 minuti dall’avvio dello stop

il trasporto di medicinali, merci deperibili e animali vivi

i sorvoli del territorio italiano

Le compagnie aeree potranno inoltre effettuare ulteriori collegamenti in base all’effettiva adesione del personale allo sciopero.

Per aggiornamenti ufficiali è possibile consultare il sito di ENAC.

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