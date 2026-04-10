SCIOPERI

Lo sciopero aerei del 10 aprile 2026 è in programma dalle 13:00 alle 17:00. Potrebbe avere effetti su diversi voli. In vista dello stop, l’ENAC ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, cioè quelli che resteranno operativi perché considerati indispensabili.

Sciopero aerei: voli garantiti ENAC

Durante lo sciopero aerei, l’ENAC definisce l’elenco dei voli indispensabili partendo dai programmi operativi delle compagnie aeree. La scelta segue i criteri fissati dalla normativa vigente, in particolare dalla Delibera 14/387 della Commissione di garanzia sugli scioperi.

L’elenco dei voli garantiti viene pubblicato ufficialmente e può essere aggiornato.

Eventuali modifiche dipendono dalle variazioni delle programmazioni giornaliere delle compagnie.

Sciopero aerei 10 aprile 2026: orari e personale coinvolto

Lo sciopero aerei del 10 aprile 2026 si terrà dalle 13:00 alle 17:00. Coinvolge il personale ENAV.

Nel dettaglio, sono interessati:

Personale ENAV

Personale ENAV ACC Roma

Personale ENAV Aeroporto di Milano Malpensa

Personale ENAV ACC Milano

Personale ENAV Aeroporto di Napoli

Sciopero aerei: aggiornamenti sui voli

In caso di conferma dello sciopero aerei, l’ENAC comunicherà eventuali aggiornamenti. Saranno riportate integrazioni o modifiche all’elenco dei voli garantiti.

Queste variazioni possono essere richieste dalle compagnie aeree. Dipendono da cambiamenti nelle programmazioni operative dei voli.

Voli garantiti

Voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso:

A) tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

B) seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

EJU 3589 MALPENSA (LIMC) OLBIA (LIEO)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 4103 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

EJU 4104 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

EJU 3543 MALPENSA (LIMC) CATANIA (LICC)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

DAT 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC)

DAT 1841 CATANIA (LICC) LAMPEDUSA (LICD)

VOE 1409 FIRENZE (LIRQ) PALERMO (LICJ)

VOE 1532 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

VOE 1316 BERGAMO (LIME) OLBIA (LIEO)

RYR 7188 TRAPANI (LICT) VERONA (LIPX)

RYR 7189 VERONA (LIPX) TRAPANI (LICT)

RYR 6237 TRAPANI (LICT) BARI (LIBD)

RYR 6236 BARI (LIBD) TRAPANI (LICT)

RYR 6501 BERGAMO (LIME) OLBIA (LIEO)

RYR 6502 OLBIA (LIEO) BERGAMO (LIME)

RYR 3478 CAGLIARI (LIEE) PARMA (LIMP)

RYR 3477 PARMA (LIMP) CAGLIARI (LIEE)

RYR 375 CATANIA (LICC) CAGLIARI (LIEE)

RYR 376 CAGLIARI (LIEE) CATANIA (LICC)

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

C) sono altresì assicurati:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

D) voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

MSR 704 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

SVA 210 MALPENSA (LIMC) JEDDAH (OEJN)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

EJU 3897 MALPENSA (LIMC) SHARM EL-SHEIKH (HESH)

UAE 78L EK 098 FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 610 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

AAL 53 FIUMICINO (LIRF) MIAMI (KMIA)

AAL 207 MALPENSA (LIMC) MIAMI (KMIA)

DAL 185 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

Sub Area Giappone e Corea

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

Sub Area Sud Est Asiatico

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

THA 941 MALPENSA (LIMC) BANGKOK (VTBS)

CES 244 MALPENSA (LIMC) SHANGHAI PUDONG (ZSPD)

Centro America e area Caraibica

NOS 586 VERONA (LIPX) LA ROMANA (MDLR)

Sud America

ITY 682 FIUMICINO (LIRF) BUENOS AIRES (SAEZ)

TAM 8073 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR)

Africa

ITY 854 FIUMICINO (LIRF) DAKAR (GOOY)

È altresì assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti Autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

Sono inoltre assicurati i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

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