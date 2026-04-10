SCIOPERI

Lo sciopero aerei del 10 aprile 2026 sta causando disagi in tutta Italia. Possibili voli cancellati e in ritardo. Lo sciopero aerei è in programma dalle 13:00 alle 17:00. I disagi sono destinati a proseguire per tutta la giornata.

ITA Airways ha cancellato circa il 27% dei voli programmati. Una riduzione significativa dell’operativo.

I problemi maggiori si registrano negli aeroporti principali. In particolare a Aeroporto di Roma Fiumicino e Aeroporto di Milano Linate.

Qui si concentrano ritardi, cancellazioni e difficoltà nei collegamenti. Coinvolte sia le tratte nazionali che quelle internazionali.

Sciopero aerei 10 aprile: orari e disagi

Lo sciopero aerei è in programma dalle 13:00 alle 17:00. I disagi, però, iniziano prima e possono andare avanti per tutta la giornata.

Tra i principali problemi segnalati:

voli cancellati

ritardi a catena

difficoltà nelle coincidenze

sovraffollamento negli aeroporti

Il traffico aereo risulta quindi fortemente ridotto, con effetti anche sulle ore successive alla fine dello sciopero aerei.

Ita Airways voli cancellati: elenco completo 10 aprile 2026

A causa dello sciopero aerei, ITA Airways ha pubblicato l’elenco completo dei voli cancellati.

Voli cancellati

AZ 60 FCO Roma Fiumicino – MAD Madrid

AZ 61 MAD Madrid – FCO Roma Fiumicino

AZ 76 FCO Roma Fiumicino – BCN Barcellona

AZ 77 BCN Barcellona – FCO Roma Fiumicino

AZ 107 AMS Amsterdam – FCO Roma Fiumicino

AZ 108 FCO Roma Fiumicino – AMS Amsterdam

AZ 110 FCO Roma Fiumicino – AMS Amsterdam

AZ 121 AMS Amsterdam – LIN Milano Linate

AZ 159 BRU Bruxelles – FCO Roma Fiumicino

AZ 160 FCO Roma Fiumicino – BRU Bruxelles

AZ 203 LHR Londra – FCO Roma Fiumicino

AZ 204 FCO Roma Fiumicino – LHR Londra

AZ 227 LCY Londra City – LIN Milano Linate

AZ 238 LIN Milano Linate – LCY Londra City

AZ 312 LIN Milano Linate – CDG Parigi

AZ 313 CDG Parigi – LIN Milano Linate

AZ 316 FCO Roma Fiumicino – CDG Parigi

AZ 319 CDG Parigi – FCO Roma Fiumicino

AZ 324 FCO Roma Fiumicino – CDG Parigi

AZ 333 CDG Parigi – FCO Roma Fiumicino

AZ 344 FCO Roma Fiumicino – NCE Nizza

AZ 345 NCE Nizza – FCO Roma Fiumicino

AZ 404 FCO Roma Fiumicino – FRA Francoforte

AZ 407 FRA Francoforte – FCO Roma Fiumicino

AZ 426 LIN Milano Linate – HAM Amburgo

AZ 427 HAM Amburgo – LIN Milano Linate

AZ 573 ZRH Zurigo – FCO Roma Fiumicino

AZ 574 FCO Roma Fiumicino – ZRH Zurigo

AZ 575 GVA Ginevra – FCO Roma Fiumicino

AZ 578 FCO Roma Fiumicino – GVA Ginevra

AZ 718 FCO Roma Fiumicino – ATH Atene

AZ 719 ATH Atene – FCO Roma Fiumicino

AZ 800 FCO Roma Fiumicino – ALG Algeri

AZ 801 ALG Algeri – FCO Roma Fiumicino

AZ 1156 REG Reggio Calabria – FCO Roma Fiumicino

AZ 1157 FCO Roma Fiumicino – REG Reggio Calabria

AZ 1184 SUF Lamezia Terme – LIN Milano Linate

AZ 1185 LIN Milano Linate – SUF Lamezia Terme

AZ 1196 REG Reggio Calabria – LIN Milano Linate

AZ 1197 LIN Milano Linate – REG Reggio Calabria

AZ 1269 FCO Roma Fiumicino – NAP Napoli

AZ 1270 NAP Napoli – FCO Roma Fiumicino

AZ 1281 LIN Milano Linate – NAP Napoli

AZ 1287 LIN Milano Linate – NAP Napoli

AZ 1288 NAP Napoli – LIN Milano Linate

AZ 1296 NAP Napoli – LIN Milano Linate

AZ 1318 BLQ Bologna – FCO Roma Fiumicino

Voli cancellati

AZ 1319 FCO Roma Fiumicino – BLQ Bologna

AZ 1360 TRS Trieste – FCO Roma Fiumicino

AZ 1365 FCO Roma Fiumicino – TRS Trieste

AZ 1386 GOA Genova – FCO Roma Fiumicino

AZ 1395 FCO Roma Fiumicino – GOA Genova

AZ 1417 FCO Roma Fiumicino – TRN Torino

AZ 1428 TRN Torino – FCO Roma Fiumicino

AZ 1462 VCE Venezia – FCO Roma Fiumicino

AZ 1475 FCO Roma Fiumicino – VCE Venezia

AZ 1613 FCO Roma Fiumicino – BRI Bari

AZ 1616 BRI Bari – FCO Roma Fiumicino

AZ 1619 FCO Roma Fiumicino – BDS Brindisi

AZ 1622 BDS Brindisi – FCO Roma Fiumicino

AZ 1641 LIN Milano Linate – BDS Brindisi

AZ 1644 BDS Brindisi – LIN Milano Linate

AZ 1647 LIN Milano Linate – BRI Bari

AZ 1648 BRI Bari – LIN Milano Linate

AZ 1654 BRI Bari – LIN Milano Linate

AZ 1655 LIN Milano Linate – BRI Bari

AZ 1671 LIN Milano Linate – BRI Bari

AZ 1672 BRI Bari – LIN Milano Linate

AZ 1677 FCO Roma Fiumicino – FLR Firenze

AZ 1682 FLR Firenze – FCO Roma Fiumicino

AZ 1718 CTA Catania – LIN Milano Linate

AZ 1721 LIN Milano Linate – CTA Catania

AZ 1723 LIN Milano Linate – CTA Catania

AZ 1724 CTA Catania – FCO Roma Fiumicino

AZ 1726 CTA Catania – FCO Roma Fiumicino

AZ 1730 CTA Catania – FCO Roma Fiumicino

AZ 1739 FCO Roma Fiumicino – CTA Catania

AZ 1745 FCO Roma Fiumicino – CTA Catania

AZ 1751 FCO Roma Fiumicino – CTA Catania

AZ 1754 CTA Catania – FCO Roma Fiumicino

AZ 1764 PMO Palermo – LIN Milano Linate

AZ 1765 LIN Milano Linate – PMO Palermo

AZ 1779 FCO Roma Fiumicino – PMO Palermo

AZ 1781 FCO Roma Fiumicino – PMO Palermo

AZ 1786 PMO Palermo – LIN Milano Linate

AZ 1787 LIN Milano Linate – PMO Palermo

AZ 1788 PMO Palermo – FCO Roma Fiumicino

AZ 1792 PMO Palermo – FCO Roma Fiumicino

AZ 2044 FCO Roma Fiumicino – LIN Milano Linate

AZ 2059 LIN Milano Linate – FCO Roma Fiumicino

AZ 2071 LIN Milano Linate – FCO Roma Fiumicino

AZ 2080 FCO Roma Fiumicino – LIN Milano Linate

AZ 2133 LIN Milano Linate – FCO Roma Fiumicino

Sciopero aerei: rimborso e assistenza passeggeri

ITA Airways specifica che i passeggeri con biglietto per il 10 aprile possono:

cambiare la prenotazione senza alcuna penale in caso di cancellazione o modifica dell’orario del volo

richiedere il rimborso del biglietto solo nei seguenti casi:

volo cancellato

partenza anticipata di oltre 60 minuti

ritardo pari o superiore a 5 ore

Le richieste possono essere fatte entro e non oltre il 17 aprile 2026.