SCIOPERI

I trasporti restano fuori dallo sciopero generale previsto per lunedì 9 marzo 2026. La mobilitazione nazionale di 24 ore riguarda diversi settori del pubblico e del privato, ma non interesserà autobus, metropolitane e treni.

A chiarirlo è la Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. In una nota diffusa il 7 marzo, l’Autorità ha ricordato che le organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero hanno escluso esplicitamente l’intero comparto dei trasporti.

Sciopero 9 marzo: il chiarimento sui trasporti

La Commissione di garanzia ha diffuso una nota ufficiale il per fare chiarezza sull’impatto.

Nel comunicato si legge:

“Con riferimento allo sciopero generale di lunedì 9 marzo, la Commissione di garanzia ricorda che, da tale astensione, le organizzazioni proclamanti hanno escluso l’intero settore dei trasporti.”

Il chiarimento è arrivato dopo alcune informazioni circolate nelle ore precedenti che indicavano possibili ripercussioni sul trasporto pubblico.

Trasporti regolari durante lo sciopero

Alla luce della comunicazione del Garante, durante lo sciopero del 9 marzo i trasporti dovrebbero funzionare regolarmente.

Tra i servizi che non rientrano nella mobilitazione ci sono:

autobus urbani ed extraurbani

metropolitane

tram

treni Trenitalia, Italo e Trenord

servizi ferroviari nazionali

Questo significa che pendolari, studenti e lavoratori non dovrebbero subire disagi negli spostamenti legati allo stop generale.

Ad esempio la protesta non toccherà il trasporto pubblico locale di Roma. Saranno regolari le corse di metro, bus e tram di Atac. e Cotral. Regolari i treni regionali Trenitalia.

Non è previsto nessuno sciopero bus TPer a Bologna.

Nessuna comunicazione di sciopero ATM a Milano.

Sciopero generale 9 marzo: i settori coinvolti

Lo sciopero generale resta comunque confermato per altri comparti del settore pubblico e privato.

Tra i settori potenzialmente interessati rientrano:

scuola e istruzione

università e ricerca

sanità

pubblica amministrazione

altri servizi pubblici

Nel mondo della scuola, ad esempio, è prevista anche la mobilitazione della Flc Cgil, che potrebbe comportare variazioni nelle lezioni e nelle attività scolastiche.

Possibili disagi nei servizi pubblici il 9 marzo

Anche se i trasporti sono esclusi, lo sciopero del 9 marzo 2026 potrebbe comunque causare rallentamenti in alcuni servizi pubblici, soprattutto per attività amministrative e prestazioni non urgenti.

Come spesso accade in queste giornate, l’impatto effettivo dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno alla mobilitazione nelle singole strutture.

