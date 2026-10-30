SCIOPERI

Sciopero del 30 ottobre 2026. Cosa è successo ai trasporti? Niente paralisi dei trasporti e spostamenti garantiti per milioni di italiani. È il bilancio diffuso dal Ministero, che conferma la circolazione dei treni sostanzialmente regolare e il mantenimento dei principali servizi di trasporto pubblico locale.

Una giornata di sciopero che, nonostante le manifestazioni e alcuni disagi alla viabilità, non ha provocato il blocco generalizzato dei collegamenti. Un risultato che il MIT collega direttamente alla precettazione dello sciopero disposta dal ministro Matteo Salvini.

Sciopero 30 ottobre, cosa è successo ai treni e ai mezzi pubblici

Per milioni di lavoratori, pendolari e cittadini, il timore era quello di ritrovarsi con collegamenti interrotti e difficoltà negli spostamenti quotidiani.

I treni hanno continuato a circolare in maniera sostanzialmente regolare. I principali servizi di trasporto pubblico locale sono stati mantenuti.

Lo manifestazione, dunque, non ha determinato quella paralisi generalizzata dei trasporti che avrebbe potuto compromettere gli spostamenti di milioni di persone.

Manifestazioni e traffico, dove si sono verificati i disagi

La giornata non è stata completamente priva di problemi. Il MIT ha infatti segnalato disagi alla viabilità legati alle manifestazioni organizzate in alcune città.

Le difficoltà hanno interessato soprattutto la circolazione stradale, senza però compromettere, secondo il bilancio ministeriale, la continuità complessiva dei servizi di trasporto.

Sciopero e precettazione, il ruolo della decisione di Salvini

Bilancio positivo con la decisione del ministro Matteo Salvini di disporre la precettazione dello sciopero.

Secondo il MIT, il provvedimento ha contribuito a salvaguardare gli spostamenti quotidiani di milioni di italiani, evitando un’interruzione generalizzata dei servizi.

Il MIT esprime soddisfazione per l’andamento della giornata. Sottolinea come sia stata tutelata la mobilità di lavoratori, pendolari e cittadini.

Il risultato evidenziato dal MIT è quindi quello di una giornata di protesta accompagnata da disagi alla circolazione in alcune città, ma senza il blocco nazionale dei trasporti.