SCIOPERI

Sciopero generale 30 ottobre 2026. Il MIT ha disposto il rinvio dello sciopero trasporti con un precetto. Il provvedimento riguarda treni, autobus, metropolitane, trasporto aereo, marittimo e taxi, oltre ad alcune attività collegate alla mobilità.

L’ordinanza numero 204 T del 27 ottobre 2026, impone il differimento dello sciopero ad altra data. La decisione arriva dopo la segnalazione della Commissione di Garanzia Sciopero, che aveva evidenziato il mancato rispetto del periodo di franchigia previsto in occasione della commemorazione dei defunti.

Sciopero generale 30 ottobre: cosa stabilisce la Commissione di Garanzia

Lo sciopero del 30 ottobre cade nel periodo di franchigia previsto per la commemorazione dei defunti. Dal 30 ottobre al 5 novembre non sono consentiti scioperi in diversi settori dei trasporti. Tra questi treni, aerei e trasporto pubblico locale.

La questione è stata affrontata dalla Commissione di Garanzia Scioperi nella delibera numero 26/320 del 22 ottobre 2026, con cui è stato segnalato al Ministero il rischio di compromettere gli spostamenti dei cittadini.

In questi giorni non è sufficiente garantire soltanto le corse nelle fasce protette. Le regole sul periodo di franchigia prevedono che il servizio di trasporto venga assicurato per intero, proprio per consentire gli spostamenti legati alla ricorrenza.

Quali trasporti sono interessati dalla precettazione

Il settore ferroviario, il trasporto pubblico locale, quello aereo e marittimo. Taxi, gli appalti ferroviari e le attività della circolazione e sicurezza stradale.

Per questi settori è stato disposto il rinvio dello sciopero del 30 ottobre. La misura non comporta invece l’annullamento automatico delle altre mobilitazioni proclamate per la stessa giornata nei comparti pubblici e privati.

I viaggiatori devono quindi distinguere tra il differimento disposto dal Ministero e le eventuali comunicazioni delle singole aziende di trasporto.

Treni, autobus e aerei: cosa cambia per i viaggiatori

Trenitalia, Italo e Trenord hanno confermato la regolare circolazione dei treni il 29 e 30 ottobre, secondo gli orari ufficiali.

Per autobus, metropolitane, aerei, collegamenti marittimi e taxi è consigliabile consultare gli avvisi dei rispettivi operatori, verificando eventuali aggiornamenti prima della partenza.

La posizione di USB sullo sciopero del 30 ottobre

In un comunicato del 28 ottobre, USB ha contestato la precettazione e ribadito la volontà di confermare lo sciopero generale anche nei trasporti, nonostante il rinvio disposto dal Ministero. Il sindacato ha inoltre informato i lavoratori delle possibili conseguenze sanzionatorie legate al mancato rispetto dell’ordinanza, annunciando assistenza legale a chi ne farà richiesta.