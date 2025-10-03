Sciopero 3 ottobre 2025: voli cancellati Ita Airways, la lista completa
Ecco la lista completa dei voli cancellati e i diritti dei passeggeri
A causa dello sciopero generale, il 3 ottobre 2025 si annuncia una giornata complicata anche per chi deve viaggiare in aereo. In seguito allo sciopero generale dei trasporti, proclamato da alcune sigle sindacali per l’intera giornata di venerdì, ITA Airways ha comunicato la cancellazione di 22 voli nazionali.
Tutti i passeggeri sono invitati a verificare lo stato della propria prenotazione prima di recarsi in aeroporto.
Sciopero 3 ottobre 2025: voli cancellati ITA Airways
Lo sciopero del 3 ottobre 2025 avrà conseguenze dirette sugli spostamenti aerei in Italia. I voli cancellati ITA Airways riguardano diverse tratte nazionali, con collegamenti soppressi tra Roma, Milano, Napoli, Bologna, Venezia, Firenze, Bari, Trieste e Genova.
Per ridurre al minimo i disagi, la compagnia invita i viaggiatori a consultare il sito ufficiale ita-airways.com nella sezione Info Voli oppure a contattare la propria agenzia di viaggio.
Voli cancellati Ita Airways il 3 ottobre 2025: la lista completa
Ecco l’elenco ufficiale dei voli cancellati ITA Airways a causa dello sciopero del 3 ottobre 2025:
- AZ1263 Roma Fiumicino – Napoli
- AZ1264 Napoli – Roma Fiumicino
- AZ1287 Milano Linate – Napoli
- AZ1288 Napoli – Milano Linate
- AZ1296 Napoli – Milano Linate
- AZ1299 Milano Linate – Napoli
- AZ1311 Roma Fiumicino – Bologna
- AZ1314 Bologna – Roma Fiumicino
- AZ1318 Bologna – Roma Fiumicino
- AZ1319 Roma Fiumicino – Bologna
- AZ1351 Milano Linate – Trieste
- AZ1352 Trieste – Milano Linate
- AZ1386 Genova – Roma Fiumicino
- AZ1395 Roma Fiumicino – Genova
- AZ1463 Roma Fiumicino – Venezia
- AZ1466 Venezia – Roma Fiumicino
- AZ1654 Bari – Milano Linate
- AZ1655 Milano Linate – Bari
- AZ1675 Roma Fiumicino – Firenze
- AZ1677 Roma Fiumicino – Firenze
- AZ1678 Firenze – Roma Fiumicino
- AZ1682 Firenze – Roma Fiumicino
Diritti dei passeggeri ITA Airways durante lo sciopero
I viaggiatori colpiti dai voli cancellati ITA Airways hanno diritto a:
- Cambio prenotazione gratuito, senza costi aggiuntivi.
- Rimborso del biglietto se il volo ha un ritardo superiore a 5 ore o un anticipo oltre i 60 minuti.
Le richieste devono essere presentate entro l’8 ottobre 2025 chiamando il numero +39 06 85960020 (costo variabile in base al gestore) oppure contattando l’agenzia di viaggio.
Consigli per chi vola durante lo sciopero del 3 ottobre 2025
Per affrontare al meglio lo sciopero del 3 ottobre 2025 e i voli cancellati ITA Airways, la compagnia consiglia di:
- controllare lo stato del volo prima di muoversi;
- monitorare costantemente il sito ufficiale;
- valutare cambi prenotazione o rimborsi per ridurre i disagi.
