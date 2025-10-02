SCIOPERI

Il 3 ottobre 2025 in Italia si terrà uno sciopero nazionale che coinvolgerà logistica, trasporti, scuola, servizi e produzione.

La mobilitazione è proclamata da Unione Sindacale di Base (USB) e CGIL in risposta all’attacco israeliano contro la Global Sumud Flotilla, una missione civile internazionale diretta a Gaza con lo scopo di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

Sciopero 3 ottobre 2025 di logistica, trasporti, servizi e produzione

Secondo il comunicato dei sindacati, lo sciopero generale per tutti i settori privati e pubblici, per l’intera giornata del 03 ottobre 2025, è perché le navi della flotta umanitaria sono state aggredite in mare aperto da Israele, nonostante fossero impegnate in un’azione pacifica per consegnare beni di prima necessità.

Un atto definito “pirateria internazionale” che, oltre a violare il diritto del mare e la Carta delle Nazioni Unite, rappresenta un attacco diretto alla libertà dei popoli e al diritto internazionale.

La proclamazione di sciopero generale per tutti i settori privati e pubblici sottolinea inoltre che:

Il 17 settembre 2025 la Commissione ONU d'inchiesta ha accusato Israele di genocidio a Gaza.

la Commissione ONU d’inchiesta ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L’Italia, vincolata dall’ art. 10 e 11 della Costituzione , ha l’obbligo di conformarsi al diritto internazionale e ripudiare la guerra.

, ha l’obbligo di conformarsi al diritto internazionale e ripudiare la guerra. Il blocco navale contro Gaza è considerato illegale dal San Remo Manual (1994) e dalle Convenzioni di Ginevra, in quanto volto a ridurre alla fame la popolazione civile.

Settori coinvolti nello sciopero del 3 ottobre 2025

Lo sciopero generale del 3 ottobre 2025 interesserà tutti i comparti pubblici e privati, con modalità specifiche per i vari settori strategici:

Tutti settori privati e pubblici : logistica, trasporti, servizi e produzione sciopero per l’intera giornata del 3 ottobre 2025.

: logistica, trasporti, servizi e produzione sciopero per l’intera giornata del 3 ottobre 2025. Trasporto ferroviario : stop dalle ore 21:00 del 2 ottobre fino alle 21:00 del 3 ottobre.

: stop dalle ore 21:00 del 2 ottobre fino alle 21:00 del 3 ottobre. Autostrade : stop dalle ore 22:00 del 2 ottobre fino alle 22:00 del 3 ottobre.

: stop dalle ore 22:00 del 2 ottobre fino alle 22:00 del 3 ottobre. Vigili del fuoco : sciopero di 4 ore dalle 9:00 alle 13:00 per il personale turnista, intera giornata per il personale amministrativo.

: sciopero di 4 ore dalle 9:00 alle 13:00 per il personale turnista, intera giornata per il personale amministrativo. Sanità: astensione dal lavoro dall’inizio del primo turno del 3 ottobre fino alla fine dell’ultimo turno.

Durante la mobilitazione saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali come previsto dalla legge 146/90.

Le ragioni politiche e sociali della protesta

USB invita lavoratori e cittadini a “bloccare tutto”: produzione, logistica, trasporti, scuola e servizi. Lo sciopero generale del 3 ottobre non è soltanto una protesta sindacale, ma una presa di posizione contro la guerra e le complicità dei governi occidentali, accusati di continuare a fornire armi e sostegno politico a Israele.

La piattaforma della mobilitazione chiede:

Interruzione immediata della collaborazione militare ed economica tra Italia e Israele.

Chiusura dei porti italiani alle navi che commerciano con lo Stato israeliano.

Stop alle forniture militari e agli accordi industriali legati all’economia di guerra.

Fine dell’assedio alla Striscia di Gaza e cessazione del genocidio del popolo palestinese.

Impatti attesi dallo stop generale del 3 ottobre 2025

Lo sciopero interesserà quindi anche logistica e trasporti. Possibili rallentamenti nei collegamenti ferroviari, autostradali e portuali. Anche tutti i servizi pubblici, tra cui la scuola e la sanità subiranno forti ripercussioni, seppur con la garanzia delle prestazioni indispensabili.

